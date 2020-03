Muere el Marqués de Griñón, Carlos Falcó, por coronavirus

Carlos Falcó, marido de Esther Doña, ha fallecido por coronavirus. El padre de Tamara Falcó Preysler, de 83 años, fue ingresado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y era una persona de riesgo. En el mismo hospital está ingresada Esperanza Aguirre y su marido, además de Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid. En julio, Falcó y Doña hubieran cumplido dos años de casados. Anteriormente, estuvo casado con Isabel Preysler lo que le proporcionó el salto a las páginas couché.

Falcó siempre presumió de plantar cara a las adversidades con la misma naturalidad que rememoraba su amistad con el rey Juan Carlos o aplaudía la vitalidad de su prima la Duquesa de Alba, Cayetana.

"Yo nací en el Palacio de Dueñas", comentaba el marqués de Griñón a Prensa Ibérica, del mismo grupo editorial que Zeta, quien apelaba a la creatividad española para sortear las dificultades económicas. Además, enarbolaba siempre la bandera del lujo como fórmula para crear empleo.

Desde mayo del 2011 presidía el Club Fortuny, dedicado a promocionar en todo el mundo las marcas españolas de alta gama, es decir, de lujo.



Productor de vinos y aceites

Sin olvidar su faceta como productor de selectos vinos y aceites de oliva, Carlos Falcó se casó cuatro veces e hizo gala de gozar de una salud de hierro. "Siempre he mirado mucho lo que como y lo que tomo", aseguraba el exmarido de Isabel Preysler y padre de Tamara, quien además de compartir cacerías con don Juan Carlos compartía médico, el doctor Ángel Villamor.

"Yo me cuido mucho. Todo lo que como y tomo es sano y procuro que tenga muchos antioxidantes", declaraba antes de revelar que tomaba selenio para conservarse" y se lo recomendaba a Juan Carlos. "No sé si me hacía caso", reconocía, el que fue amigo de infancia del Rey emérito.