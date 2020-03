Los trabajadores de geriátricos alertan: "Seguimos sin mascarillas y somos el principal riesgo de contagio para nuestros mayores"

Los trabajadores de las residencias públicas de Asturias insisten en su alerta: "Seguimos sin mascarillas cuando somos el principal riesgo de contagio para nuestros mayores".

En los geriétricos públicos de Asturias han empezado a aplicarse medidas por las que los trabajadores llevaban reclamando desde el pasado fin de semana, como la supresión de actividades en grupo para evitar los riesgos derivados de su concentración. .Ahora, los residentes ya están en sus habitaciones. Pero el personal sigue denunciando que no se les de un equipamiento tan básico como una mascarilla.

"No queremos equipos de protección completos que, lógicamente deberán priorizarse para aquellos centros donde hay casos positivos,pero el resto de trabajadores necesita mascarillas para proteger a los residentes con los que trabajos a diario. Somos su principal riesgo de contagio porque somos personal que entra de fuera todos los días y no podemos evitar que unas gotas les lleguen cuando estamos en contacto estrecho con los mayores para vestirlos y otras tareas", explicó una de las auxiliares del ERA.

Algunos centros, como el Clara Ferrer, de Gijón, sí ha facilitado mascarillas al personal de enfermería pero no es la práctica general. "Hoy en la residencia Mixta de Gijón se ha vuelto a denegar el uso de mascarilla a un empleado que la llevaba de su casa con el argumento de que no hay que alarmar a los residentes, Deberían saber que en alguna residencia donde la han empezado a llevar los mayores han reciibido al personal con aplausos", precisó una trabajadora. La Policía ya fue llamada días atrás a esta residencia por una situación similar.

Según fuentes de los trabajadores,en las residencias donde se han confirmado casos positivos, el personal ya está con mascarillas. Se trata de las residencias del ERA en Grado, El Cristo (Oviedo), Castrillón y Moreda, donde se ha registrado el,por ahora, último caso positivo.

"Los trabajadores del ERA No somos hipocrondríacos. Lo que somos es el principal riesgo de contagio para los mayores. Queremos que las familias lo entiendan, Y si no hay mascarillas que lo digan, pero que tampoco se prohíba su uso a quien las lleva por su cuenta", planteó una de las representantes sindicales quien afirmó que "seguimos a la espera del protocolo del Ministerio, que aún no ha llegado, pese a que se comprometió ayer" .