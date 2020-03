Los bancos piden a los jubilados que eviten acudir a las oficinas

Varios bancos hicieron ayer un llamamiento a los pensionistas para que en los próximos días no acudan a las oficinas de manera masiva, algo cotidiano en las fechas en las que, como ocurrirá la próxima semana, se produce el cobro de las pensiones. Para evitar el riesgo sanitario que pudiera suponer para el colectivo, algunas entidades prevén adelantar el ingreso del dinero y otras están dirigiéndose a los jubilados para ofrecerles citas previas y recomendarles que encarguen a familiares sacar el dinero que necesiten a través de los cajeros automáticos.

Sabadell-Herrero. Está llamando sobre todo a los mayores de 75 años, colectivo en el que es habitual que haya personas que no disponen de tarjetas o dispositivos de banca a distancia. "Contactamos telefónicamente con ellos para darles tranquilidad y decirles que tienen la pensión ingresada como siempre y que no hace falta que se desplacen a la oficina", señalaron fuentes del Sabadell. La entidad sugiere a sus clientes que, si tienen un familiar, lo recomendable es que sean ellos quienes hagan reintegros a través de los cajeros. En último término, y para el caso de que los clientes no tuvieran otra opción que acudir a la oficina, "el banco concertará una visita individualizada para que no tengan que esperar".

Caixabank. Adelantó al día de ayer el ingreso de las pensiones, que normalmente se produce el día 25 de cada mes, aconseja no acudir a las oficinas y ha puesto en marcha un sistema de citas previas para quienes tengan la necesidad de hacerlo.

Bankia. Ingresará la pensiones a sus clientes el lunes, día 23 de marzo, por la tarde, para que desde ese momento puedan retirar dinero o comprobar el ingreso en los cajeros o por medios telemáticos.

BBVA. No cobrará ninguna comisión a los pensionistas que retiren la pensión desde un cajero de cualquier entidad de España entre los próximos 25 de marzo y 5 de abril. El banco contactará además con todos sus clientes pensionistas para informales sobre el ingreso de su pensión.