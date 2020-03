Barbón: "Asturias necesita más material sanitario"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, compareció esta mañana para realizar una valoración institucional sobre la crisis sanitaria del coronavirus y el estado de alarma nacional. "El gobierno de Asturias tuvo que tomar decisiones mucho antes, fuimos contundentes en muchas medidas. Impidiendo visitas a hospitales o cerrando bares. Todo cambió hace una semana: el estado de alarma significa que existe un mando único. Es el gobierno el que dicta las instrucciones y la primera fue el confinamiento. Asturias sigue esas decisiones. Pero no os quiero engañar, también estamos tomando decisiones complementarias debido al estado de alarma", dijo Barbón

"Estamos instalando hospitales de campaña, centros de recepción y reorganizando toda la sanidad de la región. También estamos requiriendo a laboratorios, porque tenemos una necesidad imperiosa de material y buscamos en todos los mercados. Necesitamos más material", recalcó el presidente.

Barbón también habló sobre otras medidas: "El gobierno también aborda otras cuestiones. Declararemos el próximo lunes como medida esencial la ayuda a domicilio y las medidas económicas. Quiero lanzar un mensaje a empresas y autónomos y que sepan que vamos a estar de su lado".

El presidente advirtió sobre los momentos duros que quedan por pasar. "Van a ser momentos muy duros, varios ciudadanos han muerto. Estas cifras serian mucho más altas de no ser por las decisiones tajantes. Quiero lanzar un mensaje a la gente que está en casa, a los niños y la juventud y a nuestros mayores, a los que pido que se cuiden, también los hombres y mujeres que tiene preocupación. Quiero enviarles a todos un abrazo desde el gobierno. Habrá momentos en los que nos vengamos abajo, serán los días en los que recordemos que no hace tanto estábamos en las plazas, tomando un café o bebiendo un culete de sidra. No pensemos en todo lo que dejamos de hacer, pensemos en lo que haremos cuando ganemos la batalla. Necesitamos de todos y todas, los investigadores, las personas que trabajan en residencias, en farmacias, alimentación, quienes cuidan de nuestras calles... Todos son importantes", recalcó Barbón.

El presidente acabó destacando la unidad política, "dejando a un lado banderas" y prometió vencer la batalla, "no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando".