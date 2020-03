Habla un asturiano con coronavirus: "Veo el esfuerzo de los médicos y recupero la fe en la humanidad"

David Alonso García es avilesino, tiene 24 años y es uno de los afectados asturianos por el coronavirus. Está ingresado en el Hospital Central de Asturias (HUCA) desde hace ya cinco días y, además, sufre una neumonía bilateral. Alonso, que mejora con el paso de los días, publicó un video en sus redes sociales, que rápidamente se hizo viral, en el que instaba a la ciudadanía a respetar el estado de alarma. "La gente no tiene que preocuparse con el coronavirus; tiene que concienciare. Esto no es una broma, necesitamos ser fuertes como sociedad y quedarnos en casa. Yo soy joven, pero la gente mayor corre más riesgo", dice el avilesino a LA NUEVA ESPAÑA desde su habitación del HUCA.

Alonso, el afectado más joven de los que están ingresados en el HUCA, describe como vive un paciente de coronavirus en el hospital. "Estamos aislados, yo no veo al resto de pacientes, solo a mi compañero de habitación, que también está contagiado. Vemos a las enfermeras y al médico que nos trata, pero estamos con una mascarilla", indica. El avilesino pone por las nubes al personal sanitario asturiano. "Cada vez que veo a un médico esforzándose recupero la fe en la humanidad. Todo el personal lo da todo", asegura

La sanidad asturiana se prepara para recibir el mayor pico de contagios por el virus. "Se ve que están un poco nerviosos, pero es normal. Lo llevan como pueden, pero se quejan de la falta de medios", finaliza.

Alonso, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia, asegura que va a mejor, pasa el tiempo respondiendo a mensajes y leyendo e intentando calmar a su familia. "Están nerviosos, todos lo estamos", zanja.