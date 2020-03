"Mi abuela ha muerto y no sabemos ni donde está": el lamento de una familia asturiana tras un fallecimiento por un supuesto coronavirus

Laudelina Granda (Manzaneda, Gozón, 1925-2020) falleció ayer en la residencia Palacio de Villar de Piedras Blancas (Castrillón). Tenía 94 años. Y su familia todavía no sabe ni de que ha muerto ni donde está. "Es un escándalo, una situación inhumana", asegura su nieta, Nerea García, que pone voz al drama que está viviendo esta familia asturiana en medio del estado de alarma por el coronavirus En la residencia geriátrica de Villar, según los últimos datos, hay 8 residentes contagiados por la pandemia y un profesional sanitario.

Laudelina Granda es uno de los posibles casos, aunque la familia todavía no tiene confirmación, ni de eso ni de nada. "Nos enteramos de los contagiados de la residencia por los medios y hace dos días nos llamaron. Nos dijeron que mi abuela tenía un poco de fiebre, que estaba muy mal pero que no sabían si era coronavirus, aunque había contagiados. Finalmente, ayer al mediodía nos volvieron a llamar y nos dijeron que había fallecido", indica la nieta de la anciana, afectada todavía por la pérdida.

La familia de Granda acudió al tanatorio correspondiente, y, según su versión, ahí no sabían nada de su abuela. En comunicación constante con los servicios del Principado y con la residencia, aún no saben donde se encuentra el cuerpo de Laudelina, cuando ya han pasado 24 horas desde que les comunicaron su fallecimiento. Solo saben que está pendiente de confirmar de si se trata de un contagio por coronavirus. "La familia está fatal, es un trato que no entendemos. No sabemos ni donde está. Respetamos los protocolos que puedan existir, pero no nos cabe en la cabeza como nadie nos dice nada. Estamos viviendo un drama", recalca la nieta.

Nerea García, no obstante, agradece a todo el personal sanitario que está al pie del cañón por todo su trabajo, aunque se muestra profundamente crítica con las medidas generales y con la actuación política. "Si hubiesen mirado por la sanidad mucho antes, esto no habría pasado. Debería haber más medidas". Laudelina Granda, una persona muy querida, deja un hijo, Juan Manuel García; dos nietos, Nerea y Rubén; y una bisnieta. "Era una persona entrañable. Trabajó toda su vida para el bien de los demás y la echaremos mucho de menos".