Ganaderos voluntarios desinfectan con sus tractores polígonos, calles y caminos

Los ganaderos se han puesto manos a la obra y, conscientes de que la zona rural tiene menos recursos para realizar labores de desinfección y la Unidad Militar de Emergencias (UME) está concentrada en los grandes núcleos de población, han decidido salir con sus tractores para limpiar sus calles y caminos.

En Carreño, cuatro vecinos iniciaron ayer la desinfección de diferentes puntos del concejo con sus tractores, así como en las áreas industriales de Prendes y Tabaza. Se trata de Iván Busto, kiwicultor de Perlora, que realizó labores de pulverización en su parroquia y en Candás por la tarde. Por la mañana hizo lo propio José Emilio García, de Casa Bernabé (Guimarán), en la carretera CE-6 desde Pervera hasta Ambás, pasando por Guimarán y El Valle. Faustino Rodríguez Medina, por su parte, desinfectó la parroquia de Albandi y el polígono de Falmuria, en Prendes, mientras que Rubén Pérez González, vecino de La Tejera, barrio de El Regueral (Candás), pulverizó en Candás, en la AS-19 (antigua carretera Gijón-Avilés) y los polígonos de Tabaza. El Ayuntamiento de Carreño, por su parte, puso a disposición de estos vecinos agua y productos desinfectantes.

Uno de los voluntarios, Rubén Pérez, residente en el barrio candasín de El Regueral, considera que su labor altruista pero crucial para frenar el coronavirus "es lo menos que podemos hacer los que tenemos medios para ello. De brazos cruzados no hacemos nada. Por eso voy a estar a disposición del Ayuntamiento para ir con el tractor a donde me manden y durante el tiempo que pueda", comenta. Faustino Rodríguez, de Casa Viña (Albandi), argumenta que "tenemos un problema muy gordo y como el Ayuntamiento no dispone de máquinas herbicidas, nos pusimos en contacto con ellos. Tenemos que colaborar todos". Y aprovecha la ocasión para ensalzar la labor que ganaderos y agricultores tienen en estas semanas de confinamiento de la población. "Queremos que se vea lo que estamos haciendo los ganaderos y agricultores, trabajar sin parar, arriesgando nuestro trabajo y nuestra salud. Estamos trabajando para que los demás puedan comer y quedar en casa. Si paramos, a ver qué come este país", remarca.

Por su parte, un grupo de ganaderos de Tineo se ha ofrecido al Ayuntamiento para realizar labores de desinfección. Durante la tarde del domingo realizaron su primera salida seis tractores que regaron con agua y lejía las calles de la villa, el polígono de La Curiscada, El Crucero, Navelgas, Tuña y Gera. La previsión es que la limpieza se vuelva a repetir cada 48 o 72 horas, quedando ya establecidas salidas para esta misma tarde, el jueves y el próximo domingo.

"Tras tramitar las autorizaciones oportunas con la Delegación del Gobierno, organizamos la salida con los ganaderos voluntarios, que utilizaron 200 litros de la disolución para desinfectar las calles", explica el alcalde José Ramón Feito, quien agradeció el ofrecimiento de los ganaderos, a los que el Ayuntamiento facilita la lejía. El domingo participaron seis tractores, pero el Alcalde subraya que hay muchos más voluntarios que "irán saliendo de forma escalonada", añade.

En Cangas del Narcea es el Ayuntamiento el que hace un llamamiento al sector para conseguir voluntarios que con su maquinaria rieguen las calles de las distintas localidades del municipio.