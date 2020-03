Casi el 92% de los centros educativos asturianos no han hecho la segunda evaluación

Casi el 92% de los centros educativos asturianos no han realizado la segunda evaluación, según datos de la Consejería de Educación. Su titular, Carmen Suárez, ha recordado a los equipos directivos que "el proceso de aprendizaje no es una mera calificación" y que la nota "determinante es la final", ya que es la que permite "pasar de una etapa a otra, promocionar y titular". Educación pide a los profesores, por tanto, "reflexionar sobre el sentido de la segunda evaluación (la que corresponde al segundo trimestre, que finaliza el 3 de abril) en la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos". Los colegios e institutos de la región llevan cerrados de forma generalizada desde el viernes 13 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus.

La Consejera da a los equipos directivos múltiples opciones, entre las que están no evaluar el actual trimestre. Otras soluciones son: "aplazarla, hacerla por correo electrónico, que se proceda como se hace habitualmente, poniendo el profesorado las notas en SAUCE, evaluar solo los contenidos que se han impartido hasta el día 13 de marzo...". En un escrito dirigido a los centros, Carmen Suárez asegura que "las familias están agobiadas", por lo que reclama: "No añadamos una nueva preocupación con la sobrecarga de tareas". "No resulta fácil la vida en los hogares con tanto tiempo sin poder salir y sin poder encontrarse con sus compañeros y compañeras. Tampoco es fácil nuestro trabajo sometido al estrés de las tecnologías, frente a lo fácil que resultaba establecer una interacción con el alumnado en las aulas", afirma.

Todo lo anterior no tiene aplicación a segundo de Bachillerato, que dependen todavía de la fecha de la prueba de acceso a la Selectividad (EBAU). Hoy se prevé que la Ministra Isabel Celaá, en la Conferencia Sectorial de Educación que mantiene con todas las comunidades autónomas por videoconferencia, se defina por fin esa fecha así como la de fin de curso escolar para todas las etapas educativas. En Asturias estaba previsto que acabase el 30 de junio, aunque encima de la mesa está la posibilidad de que se prolongue hasta julio.



Estas son todas las instrucciones que ha dado la Consejera de Educación:

1. Nuestro Decreto de derechos y deberes y toda la normativa sobre evaluación establecen la necesidad y obligación de informar al alumnado y a su familia sobre el proceso de aprendizaje del alumnado.

2. También sabemos que evaluar y calificar tienen implicaciones, pero la evaluación del proceso de aprendizaje no es una mera calificación, es la valoración sobre lo que el alumnado conoce y sabe hacer, es reconocer sus dificultades y buscar alternativas para solucionarlas. La calificación determinante es la final, la que nos permite pasar de una etapa a otra, promocionar, titular y cuyo registro se recoge en actas formales, en el expediente académico y, en su caso, en el historial académico. Por ello, os recomendamos que reflexionemos sobre el sentido de esta segunda evaluación, en la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos.

3. Ahora es prioritario trasladar información al alumnado y sus familias sobre aspectos que deben reforzar y/o ampliar; afiancemos lo que el alumnado ha aprendido hasta ahora con tareas integradas, con proyectos, con actividades relevantes que permitan trabajar destrezas y competencias, tal y como habéis recogido en vuestras programaciones y concreciones curriculares.

4. En cuanto a la evaluación final, que requiere calificaciones numéricas sobre la valoración del grado de consecución de objetivos y de competencias para promocionar de curso, de etapa o para titular, sí es preciso registrar debidamente la valoración del trabajo desarrollado hasta el día 13 de marzo y el que hemos encomendado en tareas integradas, proyectos, actividades relevantes en este período no presencial. 5. Tenemos que llegar al final de curso con mensajes positivos y de afianzamiento de lo que han aprendido alumnos y alumnas en el aula y en el periodo no presencial.

6. Informaremos a las familias sobre la necesidad de que las tareas sean compensadas, sean razonables, sean corregidas y valoradas por el profesorado. Las familias, al igual que nosotros y nosotras, están agobiadas, no añadamos una nueva preocupación con la sobrecarga de tareas. No resulta fácil la vida en los hogares con tanto tiempo sin poder salir y sin poder encontrarse con sus compañeros y compañeras. Tampoco es fácil nuestro trabajo sometido al estrés de las tecnologías, frente a lo fácil que resultaba establecer una interacción con el alumnado en las aulas. Por tanto, tened la información disponible en vuestros cuadernos, en vuestros registros, de acuerdo con los criterios de calificación y evaluación hasta, como decís, el 13 de marzo, y seguid obteniendo información sobre vuestro alumnado, sobre las actividades que realicen para llegar a la evaluación final.