El laberinto del autónomo que tributa por módulos

"¿Y como justifico la caída de ingresos si no estoy obligado a emitir facturas?". La pregunta la formulan cientos de trabajadores por cuenta propia asturianos que tributan por módulos y que quieren acogerse a la prestación por cese de actividad. A día de hoy, más de una semana después de que el Gobierno anunciara su paquete de medidas de apoyo a los autónomos para amortiguar la crisis del coronavirus, la cuestión sigue sin respuesta.

A la nueva prestación por cese de actividad (que garantiza el cobro del 70% de la base reguladora y la exención del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social) puede acogerse cualquier trabajador por cuenta propia que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación este mes caiga un 75% con respecto a la media mensual del semestre anterior.

En sectores como el del pequeño comercio o la hostelería, cuyos autónomos se han visto en la mayoría de los casos obligados a bajar la persiana, casi todas las peticiones de cese serán por cierre de negocio, no habrá que justificar caída de ingresos. Pero hay otros sectores cuya actividad no se ha suspendido (alimentación, consultas médicas, kioscos, tintorerías, transporte...) aunque en muchos casos ha caído en picado. Esos autónomos sí tienen que justificar la caída de ingresos para obtener la prestación por cese y el problema surge con los que tributan por el sistema de módulos, un método de estimación con el que se valora la actividad a través de una serie de factores (superficie, consumos, potencia fiscal del vehículo...) que determinan el rendimiento que va a tener la actividad.

Uno de los colectivos que tributa mayoritariamente por módulos y que no está afectado directamente por la restricciones de actividad del estado de alarma es el de los taxistas. "Podemos trabajar, pero en Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo se ha limitado la actividad al 50% (unos taxistas trabajan los días pares y otros los impares según el número de licencia) y apenas tenemos clientes más allá de los servicios sanitarios que nos requieren para trasladar al personal que hace los test del coronavirus", señala José Artemio Ardura, secretario general de la Federación Asturiana Sindical del Taxi (FAST), que añade que en esa situación "los ingresos que obtenemos apenas superan el 10% de los que teníamos y por eso la mayoría de los taxistas quieren solicitar el cese de actividad, pero el problema es que tributan por módulos y como no emiten facturas no saben como pueden demostrar esa caída de ingresos".

De momento, el Gobierno no les ha dado una solución definitiva. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones daba como respuesta durante la última semana que desde la Seguridad Social estaban "estudiando cómo adaptar la prestación para aquellos autónomos que no están obligados a emitir factura". Ayer, la Seguridad Social actualizó su guía y en ella señala que aún están pendientes "de hacer un protocolo con la Agencia Tributaria" y añade que "lo más efectivo para acreditar la reducción del 75% de la actividad (que daría derecho a pedir la prestación) podría ser computar la totalidad de las operaciones, exista o no obligación de expedir facturas".

"En sector del taxi hemos pasado de cien a cero en un instante y el derrapaje puede ser terrible", señala Manuel Arnaldo, presidente de Asotaxi, que destaca que en el decreto del Gobierno, en lo referido a los trabajadores por cuenta propia, "hay muchas lagunas y quedan muchos flecos por aclarar como el de la situación de los autónomos que tributan por módulos".

La mayoría de los propietarios de licencias de taxis tienen a trabajadores a su cargo (conductores que cubren turnos al volante) y para solicitar el cese de actividad como autónomos antes tienen que presentar un ERTE. Según las principales asociaciones de taxistas de Asturias, en la región se presentarán cientos de expedientes. "Nosotros en FAST ya hemos tramitado setenta", señala José Artemio Ardura. "El 70% de nuestros 312 asociados tiene trabajadores a su cargo y la mayoría presentará un ERTE", apunta Manuel Arnaldo.