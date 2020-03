La pandemia de los ERTE: 6.850 empresas asturianas ya pidieron aligerar plantilla

Otra pandemia, la de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), no para de crecer desde que el coronavirus comenzó a extenderse por España. Un total de 6.850 empresas de Asturias ya se han dirigido a la Dirección de Relaciones Laborales del Principado para solicitar la puesta en marcha de un ERTE que les ayude a respirar y aliviar así los síntomas del parón económico.



Contando que desde el 11 de marzo (que es cuando comienzan las cuentas del Principado) ha habido diez días laborables, esto supone que a la mesa de Relaciones Laborales -o mejor dicho, al correo electrónico, porque todos los trámites se están realizando ya de forma telemática para evitar contagios- llegan 685 peticiones diarias para poner en marcha expedientes de regulación.

Del total, el Principado ha dado ya el visto bueno a 1.036 expedientes que afectan a 3.565 personas. La inmensa mayoría son de pequeñas empresas, que tienen muy pocos empleados y que se vieron obligadas a cerrar en cuanto se decretó el estado de alarma. Se trata, señaló el Principado, de negocios de hostelería, de hoteles, de servicios de restauración y catering, peluquerías y empresas de pequeño comercio. Además, la gran mayoría de ellos -en concreto 921 o, lo que es lo mismo, el 86%- optaron por la vía del expediente temporal por causa de fuerza mayor, una puerta que abrió el Gobierno para aquellos negocios que se vieran directamente afectados por la crisis del coronavirus y tuvieran o que cerrar sus puertas para evitar aglomeraciones que propagaran el virus -como bares, restaurantes o comercios- o que sufrieran una importante merma de sus ingresos como consecuencia de estas medidas. La mayoría de los que han optado por la vía de la fuerza mayor han pedido que el ERTE se extienda por dos semanas (15 días), mientras que los que han elegido otros caminos (generalmente por causas económicas y productivas) han pedido, de media, que abarque 90 días de suspensión de empleo para los trabajadores afectados.

Las cifras ponen de manifiesto, según el director general de Empleo, Pedro Fernández-Raigoso, "la alta incidencia que esta emergencia sanitaria está teniendo sobre la economía y sobre el empleo". Agregó que desde la Consejería se está poniendo el máximo esfuerzo para agilizar todos estos trámites con el objetivo prioritario de "evitar la destrucción de empleo y que los trabajadores puedan acceder a las prestaciones lo antes posible".

Críticas y colapso

No obstante, los colegios de Graduados Sociales y el de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias criticaron que los trámites se están eternizando y que la comunicación con el Principado es más que complicada. Por ejemplo, el presidente de los segundos, José Antonio Sierra Rico, aseguró que "estamos trabajando con una falta de información exasperante, ya que los funcionarios de las distintas administraciones están actuando con el sistema del teletrabajo, lo que hace que no nos podamos comunicar con ellos para resolver las innumerables dudas que van surgiendo". Y son muchas, critican. Por ejemplo, el Colegio de Titulados Mercantiles protesta por la falta de directrices concretas y claras de la Administración a la hora de tramitar estos expedientes de regulación de empleo y de no haber reducido aún más los requisitos a la hora de tramitarlos. De hecho, aseguran que la página web del Principado se encuentra totalmente colapsada. En una línea muy similar se expresaron los graduados sociales, que aseguran que sus colegiados están recibiendo un aluvión de consultas.