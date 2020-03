Los test rápidos llegarán esta semana para sanitarios y mayores en asilos

Los test rápidos para diagnosticar la infección por COVID-19 todavía no han cruzado el Pajares: la previsión de la Consejería de Salud es que el primer contingente de pruebas de coronavirus enviado por el Ministerio de Sanidad llegue hoy o mañana al Principado. Estos test, llamados rápidos, darán respuesta en poco tiempo, cuando se requiera tomar decisiones ultrasónicas. De ahí que esté previsto que los primeros destinatarios sean los trabajadores sanitarios y los mayores que viven en residencias de la tercera edad.



Estas pruebas permitirán también conocer con más precisión la incidencia real de la epidemia. El Ministerio ha adquirido 640.000 a China y Corea del Sur. Pero mientras la capacidad del laboratorio de Virología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) lo permita, en Asturias se seguirán haciendo las clásicas PCR.

A este tipo de controles somete desde ayer el Servicio de Salud (Sespa) a los profesionales del Hospital Universitario San Agustín de Avilés y al de Cabueñes de Gijón que han estado en contacto con infectados por el coronavirus. Estas pruebas PCR permiten certificar en unas tres horas si una persona está infectada o no. "Estos test son más fiables y el laboratorio del HUCA, que es una referencia a nivel estatal, todavía tiene capacidad para analizar más muestras", explicó ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, en el transcurso de su visita al Centro de Referencia para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros (Langreo). "Los llamados test rápidos son interesantes, pero más para unas comunidades que para otras, y Asturias, de momento, no tiene prisa por ir aplicándolas. En otros sitios no tienen los resultados de los PCR disponibles como aquí", concluyó el Consejero.