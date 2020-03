Quejas por falta de material en la UCI del HUCA

La escasez de material sanitario está siendo un punto clave de la crisis del coronavirus. Lo llevan indicando los profesionales durante semanas e incluso Adrián Barbón, presidente del Principado, hizo referencia dos veces en los últimos días. Hasta ahora, la situación en el HUCA se mostraba sostenible, pero en la segunda semana de confinamiento por el estado de alarma empiezan a aflorar los problemas y las quejas de los profesionales sanitarios, numerosas en las últimas horas. Y, además, en la zona que atiende a los pacientes más graves: la UCI del HUCA.

Esta mañana la Unidad de Cuidados Intensivos, que ya atiende a más de 30 pacientes, adoleció de material sanitario básico para los profesionales sanitarios al menos en dos de sus salas. A primera hora de la mañana no había, por ejemplo, los trajes desechables consistentes en una casaca y un pantalón para el turno de enfermeros que se incorporaba por la mañana. Los enfermemos y enfermeras del turno de mañana tuvieron que utilizar los habituales trajes blancos en lugar de esos desechables. A partir de ahora, el servicio sanitario espera utilizar los trajes verdes de quirófano. También hubo escasez de mascarillas y, además, los profesionales se quejan de la calidad de las mismas. A partir de ahora, lo previsto es que la supervisora reparta las mascarillas al principio de cada turno.

Las quejas de los profesionales no se reducen al material sanitario. Esta mañana, por ejemplo, también hubo escasez de toallas para los sanitarios que estuvieron en el turno de noche. Algunos, debido a esa falta de toallas, tuvieron que utilizar una colcha tras la ducha.

La consejería de Sanidad no aprecia el problema a raíz de las quejas de estos profesionales. "Tienen material, han tenido muchas donaciones y no hay problema alguno", recalcan desde la consejería a preguntas de este periódico. Tampoco aprecian la escasez de toallas y la utilización de colchas por los profesionales: "En un hospital no hay colchas", concluyen.



El SESPA retira pantallas faciales copiadas en 3D que no están homologadas

El SESPA ha comunicado hoy a las juntas de personal de las áreas sanitarias de Asturias que las pantallas faciales copiadas en 3D no están homologadas y en algún caso ya ha procedido a su retirada.Esta medida ha sido objeto de crítica por parte del sindicato CSIF, que considera necesario revisar el protocolo para evitar el contagio entre los pacientes y la plantilla."Está obsoleto",sostiene.

"Hasta este momento no hay pantallas faciales homologadas fuera de las que proporciona el SESPA y todas las que se están haciendo con impresoras en 3D no están autorizadas por el SESPA", recoge textualmente esta comunicación, que ha sido enviada a los representantes de las plantillas sanitarias de las diferentes áreas de salud de la región. "En el área V ya se han requisado pantallas de este tipo y también se prohíbe a los trabajadores llevar las que han hecho con plástico, de forma casera", afirmó una portavoz del sindicato CSIF que sostiene que esas pantallas ofrecían una protección al personal "mientras no llegan las mascarillas de forma masiva, para que las puedan poner todos los pacientes ingresados, muchos de los cuales pueden ser asintomáticos pero transmitir el coronavirus".