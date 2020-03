La pista falsa del "hotel retén"

"Aquí no es". "Estamos cerrados". En la mitad de los ocho alojamientos asturianos señalados por el Gobierno como "servicios esenciales", "hoteles retén" de guardia abiertos para dar hospedaje a trabajadores durante el cierre por forzoso de la pandemia, se han cansado de rechazar llamadas. De los ocho establecimientos citados en Asturias, sólo cuatro están abiertos y han recibido instrucciones y advertencia previa de la Administración.

Entre los demás, hay un supuesto hotel (el Jovellanos de Gijón) que dejó de serlo hace casi diez años para convertirse en residencia geriátrica, que obviamente no puede recibir huéspedes y menos en estas circunstancias. La relación publicada anteayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ubica otro de los establecimientos, Alquiler Asturias Home, en Oviedo, cuando en realidad la empresa sólo tiene ya una casa en Ribadesella, y cerrada estos días por una avería. Otros dos, los hoteles Entrepalacios de Avilés y San Esteban de Gijón, ya están directamente "cerrados" estos días, con lo que de los ocho sólo quedan cuatro en servicio y con huéspedes autorizados a permanecer en ellos en las condiciones que ha establecido el Gobierno: el Exe Oviedo Centro; Los Campones, en Gijón; los apartamentos Marina de Santa María del Mar (Castrillón) y la pensión Mencía, en Lugones.

Los "errores" de la lista no son exclusivos de Asturias, y mientras el Principado ayer no se los explicaba y remitía al Gobierno central, la patronal nacional de la hotelería lamentaba las "disfunciones" a coro con algunas autonomías, como Madrid. "Figuran establecimientos ya cerrados y con su plantilla en un ERTE", dicen los empresarios en un comunicado, "otros que han decidido empezar obras de reforma y no podrían prestar el servicio y, por el contrario, no están recogidos muchos de los que se ofrecieron voluntarios y que el Gobierno no ha incorporado". La asociación profesional, que en su momento ofreció 170 en todas las provincias, incita ahora al Gobierno a coordinar con ella y con las comunidades autónomas "una web abierta, pública y de fácil acceso" con una lista actualizada y fiable.

Los errores, de momento, han tenido como secuelas el malestar de los empresarios afectados y las múltiples llamadas perdidas de los trabajadores desplazados, pertenecientes a colectivos sensibles como sanitarios, transportistas o personal del ERA, empleados del sector de los suministros o familiares de personas hospitalizadas. En cantidad llamaron ayer y anteayer algunos de ellos a los hospedajes de la lista que siguen cerrados, incluso a alguno que tampoco los puede acoger y que tiene un nombre parecido. Como en la lista figura el hotel Jovellanos y no existe, hubo quien llamó a La Casona de Jovellanos. "Cerrado". Y a los Apartamentos Jovellanos, en La Calzada, cuyos responsables sí tuvieron contacto con la Viceconsejería de Turismo para una posible apertura estos días, pero que tampoco pueden. Son, explica su propietario, Francisco Moreno, un alojamiento de larga estancia que hospeda a estudiantes y ahora mismo tienen tres huéspedes confinados y el resto de los apartamentos ocupados con las pertenencias de los que pudieron regresar a sus hogares y esperan volver a Gijón cuando todo esto pase.