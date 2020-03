Los sanitarios asturianos reciben el 30% del material de seguridad que requieren

El Ministerio de Sanidad ha enviado a la batalla a soldados desprotegidos. Así se consideran los profesionales sanitarios asturianos que cada día luchan contra el coronavirus. La falta de medios ya está resintiendo a las plantillas: en Asturias había ayer 148 sanitarios contagiados y 305 más en aislamiento o vigilancia. Pero ¿qué necesitan que escasea? Desde el Sindicato Médico de Asturias responden: los profesionales deberían tener cada día a su disposición 208.000 productos o materiales de protección básico entre mascarillas, guantes, calzas y batas impermeables. A día de hoy les llegan unos 63.200, es decir, el 30% de lo que urgen.

"Nos van racionando. Es cierto que el material se repone, pero igual de cierto es que no es suficiente", dicen los profesionales desde la trinchera, y añaden: "Si supiéramos el stock existente, si es que en Asturias hay stock, tal vez los mismos profesionales haríamos un uso mejor de lo que hay". Critican al Gobierno regional de "falta de transparencia" y al central por atascarse con la lista de la compra. A Asturias el material de protección llega a cuentagotas. Fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que días atrás anunció la compra de material sanitario por 432 millones de euros. Con este dinero está previsto que se adquieran 550 millones de mascarillas, 950 respiradores, 5,5 millones de pruebas rápidas de coronavirus y 11 millones de guantes. La intención es repartirlo equitativamente de acuerdo a la población de cada comunidad. La gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Concepción Saavedra, afirmó ayer que la región "sí tiene stock" y que están pendientes de recibir mascarillas, guantes, pantallas protectoras, treinta respiradores y dos equipos de radiología portátil.

El Principado ha confesado en distintas ocasiones que intenta hacer acopio de material para un personal sanitario asturiano que utiliza 25.000 mascarillas cada día y que, según el Sindicato Médico, necesitaría 21.000 más por jornada. Curiosamente el envío de mascarillas de Sanidad daría para dos días justos en la región. Eso respecto a las llamadas mascarillas de quirófano, de papel. Las llamadas FPP2, con una eficacia de filtración del 92%, escasean en la región. "En el HUCA hay servicios importantes que están trabajando sin ellas", dicen desde el Simpa. De estas se deberían usar cada día entre 5.000 y 8.000 unidades. "Pero no es así", precisan. De la siguiente gama de mascarillas, las FPP3, en Asturias hay "una dotación pequeña y escasa". Los sanitarios reclaman al menos 1.000 unidades por día para los servicios con mayor riesgo de contagio.

El gasto estimado en plena crisis sanitaria oscila entre los 52.000 y 56.000 pares de guantes por día. Los utilizan todos los profesionales. El Simpa pide otras tantas batas impermeables. "Están empezando a darnos ganas de usar bolsas de basura antigoteo, que no tienen la homologación de sanidad, pero...", dicen los afectados en primera línea de fuego. Aseguran que escasean también los equipos de protección integral: "Se están usando unos 1.200 al día, pero para este fin de semana que se espera un pico importante ya teníamos que tener 5.000 en stock. ¿Dónde están?".

Las gafas brillan por su ausencia, al igual que los gorros y las calzas. A estos últimos productos de protección no se les espera: harían falta 46.000 de cada por día. También escasean las pantallas especiales de protección, que han sido retiradas (salvo las de propiedad particular) por Salud por falta de homologación. Desde el Simpa lanzan un mensaje: "En estado de alarma una homologación así se puede hacerse mediante un correo electrónico". Salud dice que esta operación depende de Industria y Trabajo. Piden celeridad al Gobierno regional: "El coronavirus no les ha despertado del letargo burocrático". Culpan al Gobierno estatal de imprevisión y agradecen la labor altruista de cientos de asturianos que están elaborando productos de protección sanitaria.