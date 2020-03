Día 16 de encierro: Las muertes por el coronavirus siguen imparables y la economía a "hibernar"

En el año 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de la amenaza inminente de la "enfermedad X", una patología causada por un virus todavía no identificado que podría provocar la siguiente gran epidemia a nivel mundial. Ese bicho se llama coronavirus y a pesar de las advertencias nos ha cogido desprevenidos. Tanto que hoy, tras 16 días de confinamiento y con medio planeta paralizado, ha conseguido alcanzar un récord macabro y se ha llevado por delante la vida de 832 españoles en sólo 24 horas, el mayor número de fallecimientos desde que la pandemia cruzó nuestras fronteras. Y ya van 5.690, que serán más a estas horas teniendo en cuenta que los datos oficiales se ofrecieron por la mañana.

En Asturias tampoco hay buenas noticias. Hoy se han registrado ocho nuevas muertes, las mismas que ayer, y el total de fallecidos a causa del coronavirus asciende ya a 49. Hasta el momento se han detectado 1.158 casos positivos y en estos momentos hay 281 personas hospitalizadas, 57 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La única esperanza es que del total de los afectados ya se han curado 78. El laboratorio de microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha procesado hasta el momento 9.779 muestras de pacientes con síntomas de la enfermedad.

Para tratar de rebajar las cifras el Gobierno pretende que el país entre hoy en un nuevo escenario. El de la hibernación de la economía. Lo que traducido quiere decir que habrá un cierre prácticamente total de empresas, solo quedarán abiertas aquellas que se puedan considerar como esenciales. Es decir, las ligadas con el sector agroalimentario, el farmaceútico, el textil (para productos sanitarios)...

El modelo del matemático Juan Luis Fernández, que se basa en los datos ofrecidos por el ministerio de Sanidad, predice que Asturias se encuentra iniciando el descenso de nuevos casos, lo que no implica que haya pasado lo peor de la enfermedad, porque los servicios sanitarios continúan recibiendo pacientes, muchos en estado crítico, y la ocupación de camas y UCIs continúa elevándose. Incluso el número de fallecidos diarios podría seguir incrementándose.

Los trabajadores asturianos, como el resto de los del país se pasaron buena parte del domingo tratando de descifrar si mañana tienen que presentarse o no en el tajo después de que un consejo de Ministros extraordinario aprobase la medida que había anunciado el presidente del Gobierno el día anterior: desde mañana y hasta el próximo día 9 de abril sólo trabajarán aquellas profesiones consideradas esenciales. Pero el caso es que muchos no tenían muy claro qué es lo que ha cambiado con respecto a días anteriores. De hecho, un borrador excluye a las empresas industriales de echar el alto pero las compañías asturianas quieren esperar al texto definitivo y Arcelor manda a trabajar mañana a su plantilla. El Consejo de Ministros también aprobó un permiso retribuido recuperable como refuerzo del confinamiento que no afectará a las personas que se encuentren teletrabajando ni a los trabajadores incluidos en ERTE.

Mientras tanto, las residencias de ancianos de Asturias siguen siendo las principales víctimas del Covid-19. Hoy hay que sumar cuatro nuevos fallecidos dentro de este colectivo. Dos de los nuevos fallecidos eran mayores que vivían en la residencia de Grado, de la red pública de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), donde la enfermedad está teniendo especial incidencia ya que suman en total 13 fallecidos. Los otros dos son residentes de uno de los trece centros de la red privada. En total, la pandemia ya se ha cobrado 21 vidas en las residencias de ancianos. Los datos oficiales de la jornada, ofrecidos por las autoridades regionales, elevan a 160 los mayores que vivían en residencias que han dado positivo y a 46 los trabajadores de estos centros que también sufren la enfermedad.

Por otro lado, en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se celebra por todo lo alto cada alta médica. Esta mañana pasó a planta el segundo paciente que ha podido remontar su situación crítica. Se trata de un varón de 48 años que igual que ocurriera el lunes con la primera paciente que salió de la unidad, una mujer ovetense de 56 años, se marchó arropado por los aplausos de todo el personal. Como contamos hoy en la edición en papel de este diario, los que mejor llevan la crisis sanitaria son los asturianos que viven en las zonas de montaña. "En ningún sitio mejor que aquí", dice Mariano Hortal, que es el único habitante de Biamón, un pueblo perdido en los montes de Ponga.

Aunque en Asturias, por lo general, se está respetando el confinamiento, siempre hay quien rompe las normas. La Guardia Civil ha denunciado a una persona que se encontraba acampando con su coche en la parte asturiana de los Picos de Europa en pleno estado de alarma. No hagan como él, por favor, quédense en casa.