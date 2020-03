Toneladas de mascarillas llegan en avión cuando España sale del núcleo de la tormenta

Lunes 30 de marzo. Día XVII de confinamiento en España. Quedan unos cuantos más por delante. Es la primera jornada de la "hibernación" del país después del anuncio realizado el fin de semana por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de que las medidas contra el coronavirus se ampliaban a todos los sectores económicos no esenciales. Lío, indignación y críticas por la improvisación del Ejecutivo PSOE-Podemos. "Una más", denuncian con cierta resignación los más críticos.



El parte de bajas, peor que el chino

Ya es oficial. Las últimas cifras muestran que España supera ya (85.195 contagiados, 16.780 altas y 7.427 muertos) a China. Aunque los números se pueden mirar de dos maneras. La más positiva señala que la cifra de muertos diarios sigue bajando desde que comenzó el fin de semana. En las últimas 24 horas, 812 fallecidos. Cataluña ya supera a Madrid en el número de infectados en la UCI.



La OMS, opina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza un mensaje de esperanza y asegura que el pico de contagiados en España e Italia está a punto de estabilizarse. Al mismo tiempo, Sanidad ya plantea la posibilidad de trasladar enfermos de las comunidades con las UCI más saturadas a las que están sufriendo menos el impacto del virus.



Preocupación por el tiempo

Llega la lluvia y la nieve. Las temperaturas caen a plomo y los expertos temen que el frío complique la situación sanitaria. La mala meteorología durará unos días más, al menos hasta el jueves, avisan los que saben.



A la espera del BOE

Muchos trabajadores españoles, los que todavía acudían a sus puestos de trabajo, se fueron el domingo a la cama sin conocer a través del BOE a qué sectores en concreto a quienes iban a afectar las nuevas medidas contra el COVID-19. La publicación online del BOE llegó al filo de la medianoche. El Gobierno pide perdón por el retraso y da un día de moratoria para que las empresas pongan en orden sus cosas antes de la paralización de su actividad. Los primeros datos señalan que el tráfico rodado ha caído un 10 por ciento respecto al lunes anterior, casi como el consumo eléctrico.



El cabreo de los empresarios

Las nuevas medidas hacen saltar a los empresarios y a los autónomos. Éstos alertan de que las nuevas medidas abocan al cierre a muchas empresas. Hablan de improvisación, de falta de información y de que muchas empresas "no tienen nada en el riñón" para aguantar, que el Gobierno está cargado en la cuenta de terceros el coste de la crisis sanitaria. Los hay que piden una moratoria en el pago de los impuestos, pero el Gobierno pide cabeza y comprensión: en estos tiempos hace falta un Estado fuerte, y la fuerza la dan los impuestos, el parné fresco en caja. Pablo Iglesias avisa: toda la riqueza del país tiene que estar en estos momentos subordinada al interés general. Pablo Casado (PP) medita no apoyar las nuevas medidas por "las mentiras del gobierno".



El "experto" también cae

En la comparecencia diaria del comité que dirige el estado de alerta nacional, una ausencia notable. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la cara del Gobierno en la crisis del coronavirus, no está. El Gobierno confirma que Simón ha caído, que ha dado positivo en uno de los test que no acaban de llegar o que si llegan son de marca blanca y no funcionan. Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, afirma que España está "saliendo del núcleo de la tormenta", al tiempo de que advierte de que queda lo más complicado: "La fase del aterrizaje".



A la espera de pertrechos y denuncias en el Ifema

A lo largo del día se esperaba la llegada de un avión militar español procedente de China cargado de materiales sanitarios: un millón de máscaras, test rápidos y trajes aislantes. Las comunidades autónomas se buscan la vida y al País Vasco llegan 68.000 mascarillas procedentes de México. Al mismo tiempo, los sanitarios que trabajan en el hospital de campaña instalado en el Ifema (Madrid) denuncian que trabajan hacinados y que, entre otras cosas, ya se reparten bolsas de basura en lugar de gorros para proteger el cuero cabelludo.



Más médicos contagiados que en Italia

La tasa de contagio de los sanitarios sigue creciendo. El 14 por ciento de los más de 80.000 infectados en España trabajan en el sector de la Sanidad. La tasa ya supera a la de Italia. La última baja conocida es la de una joven médico de familia de 28 años con problemas de asma que ejercía en Alcázar de San Juan (Cuenca). Ya han muerto seis sanitarios: cinco médicos y una enfermera.



Minuto de silencio y banderas a media asta

En Madrid, una de las comunidades más castigadas por el bicho, amanece con las banderas de los edificios públicos a media asta y se pone en marcha un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos. En una desierta Puerta del Sol suena el adagio para cuerdas de Samuel Barber, el mismo que suena en los homenajes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.



Los dentistas piden parar

Los odontólogos piden comprensión al Gobierno. Como sanitarios, no pueden bajar la persiana, pero avisan de que tienen las consultas vacías y que no pueden guardar la distancia de seguridad.



Todos los días, sanciones

Las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen "cazando" a personas saltándose el confinamiento. En La Coruña la Benemérita sorprendió a un hombre de 82 años en bicicleta a 10 kilómetros de su casa. Y una mujer es enviada a prisión por saltarse el confinamiento de manera repetida.



Los cacos no descansan

La Policía avisa, sobre todo a las personas mayores: no abrir la puerta a desconocidos. Los hay que se presentan haciéndose pasar por sanitarios, repartidores de mascarillas o trabajadores de una empresa de limpieza que van a desinfectar los domicilios.



Los alcaldes del cambio no cambian

Kichi, José María González, alcalde de Cádiz de Podemos, retoma una vieja aspiración de su partido: que la Iglesia pague el IBI. El regidor gaditano quiere que la Iglesia pague el IBI para ayudar a afrontar los estragos del coronavirus en la ciudad. Calcula que el municipio podría ingresar 200.000 euros.



Los Juegos, Messi y el campamento coronavirus de la F1

Los Juegos Olímpicos ya tienen nueva fecha: del 23 de julio al 8 de agosto de 2020. Hay que cumplir con la tradición: empezar de viernes y clausurar de domingo. Messi anuncia que la plantilla del Barça se rebajará el sueldo un 70 por ciento y que pondrá dinero para que los empleados no deportivos de la entidad culé cobren el 100 por cien de sus sueldos. De paso, el capitán lanza un nuevo mensaje contra la directiva de Bartomeu. La idea "suicida del día" sale de la Fórmula 1. Helmut Marko, hombre fuerte de Red Bull en la F1, quería organizar una especiel de coronavirus para que sus pilotos se contagiaran y hacerlos inmunes de cara a la nueva temporada.