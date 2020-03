El hospital de campaña del HUCA, centro piloto para hacer test al personal de riesgo

El hospital militar de campaña habilitado en el aparcamiento del HUCA ya tiene su primer cometido: desde las dos de esta tarde se ha convertido en el centro piloto del área sanitaria IV para realizar test al personal de riesgo, inicialmente el sanitario que está en sus casas por contacto estrecho con casos positivos de coronavirus. La toma de las muestras lleva apenas unos minutos y el resultado se conoce "en tres o cuatro horas". El gerente de esta área sanitaria ha explicado que se han programado agendas para atender a 168 sanitarios en el horario diurno es un espacio cuya logística depende de los militares de la BRILAT.

El "modus operandi" para estas pruebas es el siguiente: un sanitario con un equipo de protección integral (EPI) toma la muestra a la persona, que llega con cita previa y no tiene que salir de su vehículo. El resultado se le comunica "tres o cuatro cuatro horas después",según ha precisado Luis Hevia, quien destacó como principal novedad que este primer colectivo de riesgo,los sanitarios, no tienen que esperar a que lleguen a su domicilio el dispositivos necesario, con personal que debe ir equipado con EPIS para tomar las muestras, como ocurría hasta ahora. Además, este sistema facilita la detección precoz y evita que esos profesionales, asintomáticos, contribuyan a la expansión del contagio. No se trata de pruebas rápidas, marizó Hevia. "Lo rápido es el mecanismo para obtener la muestra", afirmó el gerente.

En principio, "estas pruebas se realizar a personas que llevan siete días en un aislamiento preventivo por contacto de riesgo, si dan negativo se pueden reincorporar, lo que también garantiza la continuidad de asistencial", y a personal sanitario.Ya se están realizando también en Gijón y Avilés, comentó Hevia quien eludió facilitar el número de sanitarios actualmente ingresado por coronavirus. El gerente del área IV indicó que la capacidad asistencial del HUCA se encuentra "al 60 por ciento de ocupación en hospitalización convencional; ahora mismo no tenemos problemas de camas para pacientes con COVID positivo, tenemos ahora 49 pacientes en UCI y todavía tenemos margen de maniobra, si bien estamos ampliando la capacidad en camas de críticos".