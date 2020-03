Cómo ponerse la mascarilla y quitarse los guantes de forma correcta

Después de más de dos semanas en estado de alarma para frenar el coronavirus resulta difícil no encontrarse por la calle con alguien con guantes y mascarilla. La situación es la misma en supermercados y farmacias. Sin embargo, hay que tener en cuento dos consideraciones: por un lado, hay que ponerse y quitarse bien estas medidas de protección para que sean efectivas; por otro, el uso de mascarilla no protege del virus por la calle porque no está en el aire, tal como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Cómo ponerse correctamente la mascarilla

La premisa básica es no tocar demasiado la cara con las manos ni la parte interior de la mascarilla. Estos son los pasos a seguir:

Cómo quitarse correctamente los guantes

Ponerse los guantes no tiene ningún misterio. La hazaña llega a la hora de quitarlos sin que la parte exterior del guante toque la piel de la mano. Así es como se debe hacer:

La OMS avisa: la mascarilla no protege del virus por la calle

El coronavirus no se transmite a distancia por el aire por lo que el uso de mascarilla para protegerse por la calle es innecesario. Es la reflexión de la Organización Mundial de la Salud. "La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas", remarca un estudio de la OMS.

Dicho de otra manera: el contagio no se produce por el aire por lo que de nada sirve usar mascarilla en lugares públicos o por la calle como medida de prevención del contagio. Sí es útil para, en el caso de estar contagiado, no propagar el virus al estornudar o toser.