Los muertos aumentan, Pablo Iglesias pide perdón y Abascal un nuevo Ejecutivo

Martes 31 de marzo. Día XVIII de confinamiento en España. Las muertes por el coronavirus repuntan y se sitúan en 849, con un total que ya roza lo 8.200 fallecidos. El Gobierno del PSOE-Podemos anuncia un plan de rescate para empresas y familias que se concentra en 50 medidas: un programa de ayuda al alquiler, una paga de 440 euros para los trabajadores temporales sque hayan finalizado sus contratos, moratoria en el pago de las hipotecas y de las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social o una línea de créditos blancos para pagar el alquiler.



El Gobierno pide perdón€ a su manera

El Consejo de Ministros en el que se aprobaron las nuevas medidas para pasar el trago del coronavirus sirvió para volver a ver a Pablo Iglesias (Podemos) ante un micrófono a pesar de estar en cuarentena. El vicepresidente aseguró que "sin duda, habremos hecho cosas mal y habremos cometido errores", pero pidió el apoyo prácticamente incondicional al Ejecutivo, además de "tender una vez más la mano a la oposición, con toda la humildad" solicitándole que aporte ideas "de forma constructiva". Iglesias compareció junto a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, forzando una fotografía en un momento cómo afrontar la crisis provocada por l COVID-19 está provocando fuertes tensiones internas en el bipartito. Los más pesimistas temen que se esté aprovechando la crisis sanitaria para nacionalizar la economía española.



La ley del silencio del PP

El PP de Pablo Casado avisa a navegantes: la lealtad hacia el Gobierno de Sánchez mientras dure el estado de alarma no significa que los populares vayan autoaplicarse la ley del silencio. Puede que por eso algunos de sus líderes difundieran un vídeo en el que se trata de explicar que los (supuestos) recortes sanitarios en tiempos de Mariano Rajoy, y que enarbola la izquierda para explicar algunos fallos en la respuesta para contener la pandemia, no fueron tales. Quizás por eso Cayetana Álvarez de Toledo pidió al Congreso un comité de expertos independientes que investigue si hubo relación directa entre las manifestaciones feministas del 8M y la propagación del bicho.



Vox y su Gobierno de unidad nacional

Para Santiago Abascal (Vox) el momento exige poner en marcha un Gobierno de concentración nacional. De concentración en los partidos –sólo formarían parte de él PSOE, PP y Vox- y de concentración de los ministerios: de los 23 actuales solo quedarían los de Economía, Interior, Sanidad y Defensa. El plan tiene nombre: "Protejamos España".



Fallecidos al alza en la vuelta telemática del infectado Fernando Simón

Tras el fin de semana, y varios días en los que el número de muertos parecía descender, récord de fallecidos desde que comenzó la crisis: 849. El macabro récord estaba hasta el momento en 838 muertos. La comparecencia matutina del comité de control de la pandemia sirvió para la vuelta a escena del experto Fernando Simón, en su casa tras dar positivo. La parte científica del Gobierno aseguró que no hace falta aplicar más medidas. "No tendría sentido. Esto no es una carrera a ver a quién se le ocurre una nueva medida", afirmó a través de una videoconferencia.



La parálisis, en cifras

Algunos de los datos que todos los días ofrece el Gobierno sirven para hacer una fotografía de lo que sucede ahora mismo ahí fuera: el transporte público tiene un uso por debajo del diez por ciento de media. En un día, solo usaron los tres de Renfe 1.040 personas y hubo 341 vuelos, el 6 por ciento de hace un año.



La Bolsa y el paro, peor que nunca

El Ibex se queda en los 6.785 putos y acumula una caída del 22 por ciento en marzo, que se eleva al 30 por ciento si se toma como referencia el primer trimestre. Y se calcula que el crecimiento del paro en marzo será el mayor de la historia del país desde que hay datos. Para colmo, un banco de nombre alemán afirma que el turismo, la principal industrial del país junto al sector del automóvil, caerá a plomo en España este verano.



La OMS ya no se moja

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no es tan rotunda como en días anteriores. Sus responsables esperan que el pico de contagios en Italia y España esté cerca. Y poco más que advertir, tan solo que con el confinamiento no sirve, que hay que forzar al máximo el sistema sanitario. Aunque un estudio de una universidad británica calcula que en España ya se han contagiado unos 7 millones de personas.



La primera baja de las Fuerzas Armadas

Un subteniente del Ejército del Aire se convierte en la primera víctima que las Fuerzas Armadas sufren por el coronavirus. El jefe del Ejército aclara que el orden público es cuestión de los civiles, del Ministerio del Interior, cuando se le pregunta por si está prevista la actuación de las tropas en caso de que, como en Italia, se empiecen a producir pillajes. De paso, anuncia que el buque "Galicia" de la Armada acudirá a Melilla para servir de hospital.



Denuncia contra el ministro de Sanidad

El sindicato CSIF denuncia al ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El sindicato asegura que "los contagios y fallecidos por la falta de previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente". Y advierte de que presentará más denuncias en los próximos días. Mientras, un juez de Madrid dicta una resolución rechazando la petición de un sindicato de la Policía Nacional de instar a la administración a la entrega de máscaras a los agentes. Entre otras cosas, el magistrado afirma en su resolución que esto "no salvaría vida alguna" ya que son escasas y carga contra los sindicatos sectoriales: "Únicamente recordar que en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los 'quintacolumnistas', los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo".



Cazados en incumpliendo en bares, playas€

La Policía y la Guardia Civil siguen pillando a unos cuantos saltándose el confinamiento. En Málaga es detenido un joven de 29 años con coronavirus que se había fugado de un hospital en Madrid y de otro malagueño. Otro "fugado" de un centro sanitario madrileño, también contagiado, es cazado en Nerja. Lo mismo que una familia, que decidió irse a la playa en Xátiva (Valencia). No faltaba nadie: papá, mamá, los tres niños (el mayor de seis años) y la empleada del hogar. Y en El Ferrol, la Policía Nacional pilló al dueño de un bar junto a varios clientes como si fuera un día normal en la terraza del establecimiento que daba a la trasera de una manzana de edificios y a la que había que entrar con contraseña.



La televisión, compañera fiel en el confinamiento

Un estudio señala que el consumo de televisión en España durante la cuarentena se ha disparado. De media, los españoles ven al día cinco horas la televisión. Donde los consumos han crecido más ha sido en Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía. Donde menos se ve la pequeña pantalla es en Canarias. Mientras, el Gobierno anuncia en su paquete de medidas de rescate una ayuda de 15 millones para las cadenas generalistas en abierto.