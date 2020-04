Avilés dobla las sanciones en un día y Gijón se pone firme con los ciudadanos

Las sanciones ciudadanas no cesan en Asturias, aunque se amplía la mano dura y se perciben menos casos. Aunque no en todos los sitios. Avilés, por ejemplo, que en las últimas horas había sido un ejemplo con la cuarentena, sumó 26 denuncias en las últimas 24 horas: más que el doble de ayer. Las autoridades recalcan, no obstante, que el porcentaje de personas que salen a la calle sin motivo es bastante bajo.

En Gijón, tras los últimos incidentes, ha aumentado la mano dura respecto a las sanciones. De momento, los dueños de perros solo podrán salir tres veces y a una distancia de 200 metros de su vivienda. Además, la Policía detuvo hoy a un gijonés de 17 años que se saltó el confinamiento para vender hachís a plena luz del día. Un hombre también llamó la atención de los vecinos tras estar dando de comer a las palomas en el paseo de Begoña.

En Oviedo, por otra parte, el menor detenido ayer tras escaparse de su centro fue ingresado en Centro de Internamiento de Sograndio a petición de la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias. Además, seis personas fueron sancionadas por saltarse el confinamiento.