Hacienda no para, muere el último español que liberó París y crece el consumo de cerveza

Miércoles 1 de abril. Día XIX de confinamiento. Las cifras de fallecidos por el bicho siguen batiendo récords: 864 en un día. Son ya cinco jornadas seguidas superando la barrera de los 800 muertos, pero los expertos dicen que las cifras se están estabilizando. Son ya 9.053 los muertos, aunque se cree que son más debido a los retrasos en la comunicación de los decesos por el COVID-19.



La Moncloa, ¿foco de propagación?



En La Moncloa los porcentajes de contagio están muy por encima de la media del país. Eso, si se toma como termómetro lo que está sucediendo entre los miembros del comité de seguimiento del coronavirus que todos los días se reúnen en La Moncloa, significa que ya han dado positivo el 60 por ciento de sus miembros. El último en caer ha sido José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional. Su baja se suma a los positivos de Laurentino Ceña, teniente general de la Guardia Civil, y de Fernando Simón director de Emergencias del Ministerio de Sanidad. Simón participa ahora en las ruedas de prensa tras las reuniones del comité por videoconferencia.



Cataluña toma medidas extremas y Monago acusa al Gobierno de manipular las cifras

En Cataluña, donde las cosas ya se han puesto peor que en Madrid, hay órdenes de no ingresar en la UCI a mayores de 80 años. Los médicos tienen la última palabra: procurar una oportunidad de sobrevivir al que tenga más opciones. Todo un drama. Y José Antonio Monago, presidente del PP en Extremadura, afirma que las cifras de fallecidos que se están ofreciendo "no son verdad" y que existe "una orden" para ocultar el número real de bajas. Por supuesto, el Gobierno, a través del ministro Malarska, lo niega.



Hacienda somos todos, incluso con coronavirus

Se abre la campaña para la presentación de la declaración de la renta. El primer día cumplen con su obligación 432.000 contribuyentes, el 14 por ciento más que en la misma fecha el año pasado. La avalancha de declaraciones colapsa la web de Hacienda, que calcula que gestionará 21 millones de declaraciones para devolver 10.686 millones de euros. Las devoluciones comenzarán el viernes. Los técnicos del Ministerio de Hacienda piden que se amplíe el plazo de presentación de las declaraciones más allá del 30 de junio.



Ojo al mercado negro

Las autoridades y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria lanzan una alerta: empresas de origen dudoso ofrecen a particulares, farmacias e incluso a hospitales material sanitario para combatir el coronavirus sin la garantía CE. Las ofertas de este mercado negro llegan por casi todas las vías: mensajes de whatsapp, emails e, incluso, a través de llamadas telefónicas. Quizás sea porque ya hay UCI en las que se echa mano de fármacos en desuso ante la escasez de sedantes. Mientras, llegan a España 25 toneladas de suministros médicos solicitados a la OTAN, y la ONU ya afirma que la del coronavirus es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial.

El consumo, por los suelos, o no: más legumbres y cerveza

El consumo cae 37 por ciento, se dobla el uso de internet, y el gasto en alimentación aumenta un 15 por ciento. Los españoles compran un 300 por ciento más de legumbres y un 25 por ciento más de cerveza. Las compras por internet se disparan: un 20 por ciento de personas compra por primera vez online. Ojo, el Gobierno no dejará a las funerarias subir los precios mientras dure la crisis.



La automoción pide ayudas y no hay jornaleros para recoger las cosechas

El sector del automóvil, motor de la economía española junto al turismo, hace balance. Las ventas en marzo han caído el 70 por ciento. Se han vendido menos de 38.000 vehículos. Si antes salían unos 4.500 coches al día del concesionario, ahora no lo hacen ni 200. Las últimas operaciones ya estaban cerradas antes del estallido de la crisis. El sector pide un plan de choque para cuando el bicho sea un mal sueño. Por su parte, el ministerio de Agricultura ya reconoce un problema que se atisba en el horizonte: no hay mano de obra suficiente para la recogida de las cosechas.



Una lacra que aumenta por el confinamiento

Del 14 al 29 de marzo, la primera quincena de confinamiento, el 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, recibió 3.382 llamadas. Esto significa 521 más que el mismo periodo del mes anterior, febrero. Un 18% más. En comparación con la misma quincena de hace un año, la subida es del 12%. Y si se analiza todo marzo, de más de un 10%: 597 llamadas más que en 2019, hasta alcanzar 6.271.



Cae el último de "la novena" que liberó París

Sobrevivió a la guerra civil y a la II Guerra Mundial. Pero no al bicho. Ha fallecido Rafael Gómez a los 98 años en Estrasburgo. Este almeriense era el último hombre en pie de "la novena", la 9ª compañía de la II división blindada del ejército francés que liberó París de los nazis en agosto de 1944. Lo hizo sobre un tanque bautizado como "Guernica". Era uno de los 150 republicanos españoles que formaban parte de aquella compañía. Gómez llegó incluso al Nido del Águila, uno de los lugares preferidos por Hitler.



Para algunos la "fiesta" no para

Siguen las multas y las detenciones de personas cazadas saltándose la orden de confinamiento. En La Coruña "cayó" un vecino que ya fue sido sorprendido por octava vez "pasando" de la cuarentena. Dado que las multas no hacen efecto, fue enviado a prisión. En la localidad tinerfeña de Icod de los Vinos la Policía puso fin a la fiesta: cerró tres bares que estaban a pleno rendimiento. A uno de ellos se accedía por una puerta que le comunica con un supermercado aledaño, de los mismos propietarios que el local hostelero. Y sin salir de Tenerife, en Santa Cruz fue detenida una trabajadora de un hospital de la ciudad. ¿El motivo? Pues que fue pillada robando material sanitario (guantes, mascarillas y geles desinfectantes). La señora hacía "paquetes" sanitarios que luego vendía por los barrios de la ciudad.



La libertad de preguntar

Los periodistas que cubren la información en La Moncloa sobre el coronavirus se han hartado de cómo funciona el sistema de las ruedas de prensa. Como no son presenciales, el sistema impuesto por el Gobierno es el siguiente: cada medio envía sus preguntas a un chat y luego son seleccionadas por Miguel Ángel Oliver, secretario de comunicación y antiguo presentador de informativos en la televisión. Un centenar de plumillas, incluidos los de TVE, firmaron un manifiesto titulado "La libertad de preguntar" en el que, entre otras cosas, acusan a Oliver de purgar las preguntas a su manera e, incluso, introducir cuestiones que nadie había realizado. La respuesta al "motín" no se hizo esperar: en la primera rueda prensa del día no se hizo ninguna de las preguntas enviadas por los medios que firmaron el manifiesto.



La FIFA saca la chequera y Wimbledon se suspende

La FIFA anuncia que pondrá a disposición de los clubes de fútbol todo su músculo financiero: unos 2.200 millones que tiene en caja. Está por ver. Mientras, el torneo de tenis de Wimbledon no se disputará este año. Solo se había suspendido durante las guerras mundiales. Suma 134 ediciones. En el aire, el Tour de Francia. Todo pinta que será la siguiente gran cita deportiva que caerá.