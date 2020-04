Los universitarios ven "dejadez" en parte del profesorado: "Solo suben el temario"

Sienten "dejadez" por una parte del profesorado, "preocupación" porque a veces estudian sin que nadie les haya explicado el temario y, sobre todo, "incertidumbre" porque no saben ni cuándo ni cómo se harán los exámenes finales. Tras el anuncio de que la Universidad de Oviedo finalizará el curso de forma no presencial, los alumnos insisten en que las clases telemáticas brillan en muchos casos por su ausencia. "Suben las diapositivas de PowerPoint al campus virtual y nos dicen que si tenemos alguna duda mandemos un correo electrónico. Pero es que eso no son clases telemáticas", aseguran. Hay situaciones aun peores en las que los docentes llevan semanas directamente "desaparecidos". Los mismo estudiantes reconocen, no obstante, que otra parte del profesorado se esfuerza y cumple con su obligación de enseñar: hacen videoconferencias, suben vídeos a Youtube o comentan diapositivas.

A juicio de los universitarios asturianos, la suspensión de clases presenciales como consecuencia de la pandemia del coronavirus "ha superado a muchos". En especial, a los profesores más veteranos y con escasos conocimientos tecnológicos. Aunque el Rector, Santiago García Granda, afirma que el comportamiento de toda la comunidad académica ha sido en las dos últimas semanas "responsable, generoso y ejemplar", los alumnos desde sus casas no perciben una realidad tan idílica. "De cinco asignaturas que tengo solo en una están dando clases por videoconferencia. En el resto suben las diapositivas al campus virtual y hay algún profesor que directamente pasa de todo. Hasta hoy (por ayer) llevábamos dos semanas sin saber nada de un docente ni avanzar en el temario", cuenta un estudiante que, por miedo a represalias, prefiere mantenerse en el anonimato. La misma crítica hace una alumna de otra carrera, también sin nombres y apellidos: "Muchos suben el temario al campus virtual y que nos las apañemos". "Nos supone un sobreesfuerzo enfrentarnos a una asignatura sin que nos la expliquen", añade otra joven.

Sin impresora en casa

En Medicina, por ejemplo, entienden que la mayor parte del profesorado son médicos asistenciales y que, por tanto, "están donde tienen que estar". Es decir, en la lucha contra el coronavirus en los hospitales. Sin embargo, esta situación les está perjudicando, reconocen. "La mayoría suben presentaciones de PowerPoint al campus virtual para que vayamos estudiando. Es verdad que podemos mandarles un correo con las dudas, pero no es lo mismo. Por eso, nos sentimos un poco dejados", explica una estudiante.

A todo ello hay se sumar los fallos técnicos del campus virtual -"está colapsado"-, que "no es lo mismo estudiar en condiciones normales que estando confinados" y que muchos alumnos no tienen algo tan básico como impresora o se han quedado sin tinta en casa. "Para memorizar ciertas asignaturas, con mucho temario, tener los apuntes en papel es imprescindible", señalan.

Sobre todo el estudiantado pesa la "incertidumbre" de no saber ni cuándo ni cómo serán los exámenes finales. Según el calendario académico, el período lectivo concluiría el 3 de mayo y las evaluaciones finales tendrían lugar entre el 13 de mayo y el 2 de junio. "No sabemos si van a hacer los exámenes, si los van a cambiar por trabajos, si van a hacer test on-line... Tenemos muchas dudas", protestan. Más de lo mismo sucede con los trabajos fin de grado y fin de máster. Sobre ello, la Conferencia Nacional de Rectores avanzó ayer que estudia ampliar el calendario. En Asturias, el periodo de defensa ordinario estaba fijado del 11 de mayo al 26 de junio. "Mi trabajo depende de un programa informático que solo hay instalado en dos ordenadores de la Universidad. Suerte que hemos conseguido una licencia por un mes para ampliar su uso. Pero yo me estoy jugando acabar este año o no", expone una joven.

Por su parte, las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo dicen estar "preocupadas" por la situación del alumnado, al que han remitido una encuesta virtual para medir "la docencia telemática, o ausencia de esta" en Asturias. "Creemos que debemos tener voz no solo en cómo se imparte la materia sino también en cómo vamos a terminar el curso académico", reivindican.

Según los alumnos, la mayoría de profesores están pactando con los estudiantes si seguir o no dando clases durante las vacaciones de Semana Santa y así terminar unos días antes el curso.