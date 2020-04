La Variante: solo vigilancia, control de residuos y depuración de aguas

La pretensión del Gobierno de bajar al máximo las revoluciones de la economía restringiendo la movilidad ha detenido las obras de la Variante de Pajares al menos hasta que una nueva orden establezca las condiciones del paulatino retorno a la normalidad. Los trabajos en el paso ferroviario bajo la Cordillera, consistentes en esta fase final sobre todo en el tendido de las vías en el interior de los túneles, quedarán reducidos de inmediato, según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a las labores que ejecutan las concesionarias privadas de tres "servicios esenciales": la vigilancia, el control de residuos y la depuración de aguas en las plantas instaladas para el tratamiento de las filtraciones de los túneles en Los Pontones (Lena).

Toda la obra experimentará pues un frenazo de emergencia que además de al equipamiento de los túneles afecta al montaje de la vía de tres hilos en la aproximación a la Variante, entre León y La Robla. El futuro de la infraestructura queda así pendiente de un plazo incierto de retorno a la actividad normal. En cuanto el Gobierno ponga fin al nivel de parálisis decretado desde esta semana, habrá que evaluar la situación de cada contrato, precisan las mismas fuentes, y la capacidad de reanudar el abastecimiento de materiales de que disponga cada una de las empresas adjudicatarias. Como en el resto de la construcción, se espera que el paréntesis tenga, no obstante, una incidencia relativa sobre el avance de las obras, o que su afección sea mínima siempre, eso sí, que se cumplan los periodos establecidos y esta fase de confinamiento estricto no se prolongue mucho más allá de la semana del 13 de abril. El sector, señalan desde el Adif, tiene establecido por convenio un descanso en Semana Santa que reduce el grueso del paréntesis, en principio, a los cinco días laborables de esta semana.

Las empresas concesionarias podrán acogerse, entre tanto, a los permisos retribuidos recuperables en las condiciones que marca el decreto aprobado el pasado domingo. Del ritmo de recuperación de la normalidad, tanto en las disposiciones del Gobierno como en la capacidad de las propias empresas para ejecutarlas, dependerá el nivel de afección que tenga este paréntesis sobre los plazos programados para el anhelado fin de obra en la Variante. Este aplazamiento, de momento el último hito en la larga serie de contratiempos que han jalonado la historia de la perforación de la Cordillera Cantábrica para el paso de trenes de alta velocidad, no debería comprometer, siempre que no se alargue demasiado, la última pretensión anunciada de que los trabajos vean el final a lo largo de 2011 para que los trenes de pasajeros y mercancías empiecen a cruzar los túneles en 2022. Todo queda ahora, no obstante, muy en el aire, a expensas de la evolución de la pandemia, de las decisiones del Ejecutivo y del ritmo de reanudación de la actividad que puedan imprimir las adjudicatarias de los trabajos en Pajares.

La Variante para, en todo caso, como toda la gran obra pública en el Principado, pero ha sido una de las últimas de España en verse afectada por el frenazo impuesto a raíz del recrudecimiento de la crisis. La paralización ha llegado al AVE asturiano después de que el Gobierno decidiese parar o ralentizar un buen número de obras en la red ferroviaria ya a lo largo de la semana pasada.

El Adif dispuso un plan de contingencia para los trabajos en la Variante a la vista de que en el resto del país hasta 78 de los 145 contratos de obra activos en la malla de alta velocidad estaban afectados de algún modo en su avance por las secuelas de la crisis sanitaria. De ellos, 21 estaban parados, en siete se había solicitado el parón y cincuenta sufrían repercusiones diversas. Las dificultades para atender las necesidades básicas de alojamiento y comida de los trabajadores fueron uno de los factores que puso en serios aprietos el avance de la mayor parte de las obras desde el inicio del confinamiento. Señal de que en esta crisis, no obstante, todo puede cambiar completamente de un día para otro, el Adif aún certificó el pasado fin de semana, antes de conocer el giro del último decreto del Gobierno, la continuidad de la obra en la Variante.