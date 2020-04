Ángeles Iglesias: "Voy a estar tres meses ingresando cero pero con muchos gastos"

El jueves 12 de marzo fue el último día que la franquina María Ángeles Iglesias "Geli" impartió clase en la academia de inglés que desde hace más de dos décadas dirige en La Caridad. "Ya empezaba a dar miedo la situación y, como tengo alumnos desde cinco a más de sesenta años y aquí todo el material se comparte, decidí que era mejor cerrar", explica esta autónoma que afronta con angustia e incertidumbre la actual situación del país. La suya es la historia de muchos autoempleados que se han visto obligados a cerrar la persona para plantar cara a la expansión del coronavirus. LA NUEVA ESPAÑA inicia así una serie para relatar las inquietudes, preocupaciones y desvelos de este colectivo formado en la región por más de 50.000 personas.

El pasado 26 de marzo, casi dos semanas después de que se decretara el estado de alarma y tras varias horas frente al ordenador, logró rellenar y enviar la solicitud para acogerse a la prestación extraordinaria habilitada por el gobierno central en caso de cese de la actividad. Aún no ha obtenido respuesta sobre si está o no aceptada, pero lo que tiene claro es que, en el mejor de los casos, se está enfrentando a tres meses sin ingresos, ya que en la academia cobra a mes vencido. "Abril fijo que no trabajaremos y contando que todo vaya muy bien y la educación logre empezar en mayo, yo no cobraré hasta junio. Tres meses con ingresos cero y con unos gastos mensuales de aproximadamente seiscientos euros", lamenta. Estos días mantiene la atención online al alumnado que está preparando exámenes en las escuelas oficiales de idiomas y también ha enviado mensajes a algunos alumnos por si necesitan algún apoyo, no obstante, es una atención que no va a cobrar.

El problema es que en este periodo de inactividad a su casa siguen llegando recibos como el de la cuota de autónomos, el seguro de responsabilidad civil de la academia, el recibo de internet o el alquiler del bajo. Además, tiene que hacer frente a las correspondientes liquidaciones trimestrales. En su caso, la situación es doblemente dura, ya que su marido regenta un bar en la capital franquina y el hijo que vive con ellos también es autónomo. Precisamente el año pasado hicieron frente a un cambio de local del restaurante con la consiguiente rehabilitación integral y el importante desembolso económico que les supuso. En este sentido, sí que han tenido una pequeña alegría, ya que les han eximido del alquiler del garaje ubicado bajo el bar y que usan como almacén. Considera que esta "caótica" situación no la puede resistir una familia sin evitar el "endeudamiento hasta la médula".

Con todo, opta por mantenerse optimista: "Vivimos esto con la angustia de todo el mundo, aunque yo soy muy positiva y siempre intento ver el vaso medio lleno, aunque esté vacío". Así que Iglesias trata de no pensar mucho en la incierta situación económica y aprovecha para hacer cosas para las que no tiene tiempo habitualmente como leer con calma, pintar o ver películas en inglés. Es consciente de que cuando el país vuelva a la normalidad tendrá que ponerse las pilas en el trabajo y quizás buscar otras opciones a través del trabajo online que le permitan aumentar los ingresos.