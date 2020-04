El Gobierno deja en manos de las universidades cómo hacer los exámenes finales

El Gobierno deja en manos de las universidades la decisión de terminar las clases de forma online y cómo hacer los exámenes, incluso si se levanta el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Asimismo les permite elegir si las prácticas pasan al curso siguiente o a los meses de verano. "Las decisiones últimas sobre la adaptación de la enseñanza universitaria a las condiciones de emergencia sanitaria en las que nos encontramos corresponden a las universidades en el ejercicio de su autonomía", ha dicho el Gobierno tras la celebración este jueves de la Conferencia General de Política Universitaria. La institución académica asturiana ya anunció el lunes que acabaría el curso con clases telemáticas, pero sin concretar qué hará con los exámenes finales.

La Universidad de Barcelona, la Universidad de Cantabria, la Universidad Navarra y todas las universidades públicas andaluzas siguen la misma senda que la Universidad de Oviedo. Sin embargo, el Gobierno Vasco ha rechazado de manera "frontal" dar por terminadas las clases presenciales de este curso, hacer una "quita" del 50 % en las prácticas universitaria y unificar el final del curso en todos los centros. El Ministro de Universidades, Manuel Castells, y las comunidades se han emplazado a una nueva reunión el próximo día 15 de abril para garantizar el cierre del curso de "manera coordinada" y no descartan que todo siga siendo "online" o que haya mecanismos semipresenciales si las autoridades sanitarias lo consideran factible.

Castells ha reiterado que el objetivo es garantizar que "no se producirá ninguna pérdida de curso escolar en ninguna de las universidades". En la reunión, a la que ha asistido también el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, se ha instado a que no haya "detrimento para ningún miembro de la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, docentes, personal investigador o personal de administración y servicios". Se ha reconocido que, dado que la evolución de la pandemia en España y en el mundo es actualmente imprevisible, están condicionados "los plazos temporales en que sea posible retornar a la enseñanza presencial". Por ello, hay que "estar preparados para todas las eventualidades", y en las Universidades, con el apoyo de sus consejerías autonómicas y del propio departamento que dirige Castells, se están organizando modalidades de enseñanza no presencial para las actividades docentes que aún se realizan en este curso como en la evaluación final del curso.

"Cada universidad, en función de sus posibilidades, determinará la vigencia de dichas modalidades, así como las fechas de su aplicación, según la evolución de la pandemia", se ha recalcado. Las universidades consultarán e informarán a sus estudiantes, docentes y trabajadores de las medidas adoptadas "para que puedan prepararse con el tiempo suficiente para efectuar la evaluación o examen final con las debidas garantías", según se ha acordado. Asimismo, se deberá tener en cuentas las condiciones propias de cada estudiante para adaptarse a las modalidades de enseñanza y evaluación que se decidan. En cuanto a las prácticas presenciales, que forman parte de algunas enseñanzas, "deberán adaptarse a las posibilidades de realización, tanto en la forma como en sus tiempos de realización, que podrían desplazarse al curso siguiente o a los meses de verano".