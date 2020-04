El periódico, "la mejor compañía"

La crisis del coronavirus ha paralizado la totalidad, prácticamente, del país. Solo las actividades consideradas esenciales pueden permanecer abiertas. Una de ellas es la de los kiosqueros, que aguantan en primera línea de fuego los envites del COVID-19 "en un momento muy complicado para el sector". "La gente tiene miedo a salir de casa, pero sigue prefiriendo el periódico para informarse", coinciden los profesionales del sector, que resisten.



En Oviedo, Daniel Mendoza acude cada mañana, a eso de las once y media, a comprar LA NUEVA ESPAÑA al kiosco de José Manuel Sánchez del Valle, ubicado en la céntrica plaza de América. A pesar del estado de alarma la cita es ineludible, pues actualmente cuida a un anciano que no puede pasar sin el periódico. "Le viene muy bien para informarse y estar activo", explica Mendoza, que habitualmente suele ir acompañado por el lector, pero ahora trata de limitar su exposición acudiendo él solo.

El agente de la Policía Local José Vázquez también es consciente de la importancia de que se sigan vendiendo periódicos. Ayer acudió al punto de venta regentado por Isaac Aguirre en la calle Argüelles. "Es muy importante que los medios de comunicación funcionen", señaló el policía ovetense tras aparcar por unos minutos la grabación de un tema didáctico sobre seguridad vial para hacerse con un ejemplar. Al otro lado del mostrador, Aguirre describe el periódico como "la mejor compañía" para los numerosos ovetenses, en su mayoría mayores, que viven solos o están obligadamente separados del resto de sus familias.

En Gijón los kiosqueros mantienen sus puertas abiertas para ofrecer periódicos a sus clientes conscientes "de la importancia de la calidad". "Son muy necesarios, especialmente para la gente mayor, que de otra forma no tiene un control de todo lo que está pasando, porque para ellos es difícil enterarse por internet", apunta al respecto Jorge Manuel Suárez, al frente del kiosco que lleva su nombre en la avenida de Portugal. Los gijoneses apuestan por seguir informándose a través de la prensa escrita. Es el caso de Damiana González, que para mayor precaución baja en días alternos. "Me gusta mucho leer, entonces lo que hago es salir cada dos días y compro también el periódico del día anterior", explica.

En la misma línea se muestra Carlos Arrojo, que heredó de su padre "la costumbre de comprar a diario el periódico". "Para informarse lo mejor es el periódico, y para saber lo que pasa a tu alrededor, la prensa local; todos los días del año bajo a comprar la prensa y así seguiré haciéndolo", explicaba a la salida del kiosco La Estrella, en la avenida de Galicia. En Avilés, Elena Albuerne, del kiosco Pali, lamenta la caída de ventas por el cierre de la hostelería, pero afirma que los gustos de la clientela son claros: "Prima la prensa regional. La gente quiere enterarse de lo que pasa aquí". Su compañero Javier García, del kiosco Triskel, apunta: "Nos mantenemos en pie porque no queremos dejar de ofrecer este servicio, por la clientela fija", y detecta un nuevo hábito de consumo, el de revistas y pasatiempos. "Ahora la gente no escatima en revistas, revistas para los niños y pasatiempos. No quiere aburrirse", relata. Cuqui Fuertes, con un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA recién comprado, asegura: "No paso un día sin leer el periódico. Si no lo hago, es como que me falta algo".