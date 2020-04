La queja de una alumna de máster sobre las clases online: "Es un caos"

Una estudiante de máster de la Universidad de Oviedo pone voz en una carta a las quejas de sus compañeros de clase sobre la enseñanza telemática. Asegura que es "un caos" y que "algunos profesores no saben o no quieren utilizar" las herramientas digitales. "Se limitan a subir unas presentaciones al campus virtual y un montón de tareas para las cuales no recibimos ninguna instrucción de cómo realizar", protesta. Por si fuera poco, "tenemos que entregar numerosos trabajos y no somos máquinas, somos personas".

Su denuncia se suma a la que han hecho de forma anónima en los últimos días varios universitarios, que ven "dejadez" y "pasividad" en una parte de los docentes. El Principado ha pedido a los profesores que "cumplan" con los alumnos y ha recordado que la Universidad asturiana "tiene recursos telemáticos suficientes para garantizar una enseñanza de calidad". Mientras que el Rectorado ha rechazado que estas situaciones sean generalizadas, aunque ha abierto un buzón de quejas para el estudiantado.

Esta es la carta íntegra de la alumna:

"Como actual estudiante de máster en la Universidad de Oviedo, voy a presentar la situación que actualmente estoy viviendo junto a mis compañeros. El día 12 de marzo nos suspendieron las clases temporalmente durante al menos 15 días y ninguno sabíamos qué iba a pasar ni la gravedad del asunto. Muchos de nosotros que somos de fuera de la ciudad regresamos a nuestras casas con nuestras familias y dejamos todas nuestras cosas en nuestros pisos de alquiler ya que, en principio iban a ser "sólo 15 días".

Después de unos días de incertidumbre, la Universidad nos informó que había puesto a nuestra disposición una plataforma a través de la cual los profesores nos darían clase online. Al principio nos pareció una gran idea, ya que por lo menos podíamos continuar con nuestro curso que tanto dinero nos está costando pagar, pero pasados unos días y, tras recibir las primeras clases a través de la plataforma nos dimos cuenta de que era un absoluto caos. Esto se debe a que algunos profesores no saben o no quieren utilizar la plataforma y se limitan a subir unas presentaciones al campus virtual y un montón de tareas por hacer de las cuales no recibimos ningunas instrucciones de cómo realizar, ya que sólo recibimos un correo en el que pone "las dudas por correo".

Por otro lado, hay profesores que quieren seguir el mismo ritmo que deberíamos seguir en clase con programas informáticos que no están al alcance de todos y con una carga de trabajo absurda. También me gustaría destacar que, en la Universidad contamos con un ordenador que tiene programas específicos para su utilización en la realización de los trabajos y que, todo lo que habíamos realizado hasta el día 12 de marzo lo hemos perdido y hemos tenido que "buscarnos la vida" para volver a realizarlo con programas de pago que necesitan una licencia, porque la universidad no nos facilita las licencias ni acceso por control remoto a los ordenadores.

Actualmente, más de la mitad de los alumnos del máster que procedemos de fuera de la ciudad de Oviedo, estamos pagando un alquiler ya que tenemos un contrato firmado y la Universidad no es capaz de darnos una solución ni una respuesta contundente. Por tanto, estamos pagando un dinero por un alquiler de una habitación y un máster que no sabemos si vamos a poder finalizar, ya que el Rector considera que si no se dan una serie de clases y prácticas presenciales el máster pierde calidad pese a las circunstancias en las que estamos. Por tanto, nos gustaría que muy a nuestro pesar las clases que faltan sean online, aunque sabemos que son insustituibles por las clases presenciales, ya que en otras universidades que también cuentan con prácticas y clases presenciales ya han adoptado por esta medida.

No nos podemos permitir estar pagando un máster y un alquiler y no finalizar el curso como tenía que ser. Además, quería comentar que en ningún caso nadie se ha puesto en nuestro lugar a la hora de pensar si estamos enfermos o estamos viviendo una situación familiar muy difícil como es mi caso, en el que no quiero pensar qué hubiera pasado si a día de hoy tuviera que ser yo la que estuviera ingresada durante semanas en un hospital, ya que hay que entregar numerosas tareas y trabajos de todas las asignaturas y no somos máquinas, sino personas".