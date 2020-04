"Las tareas escolares tienen que estar bien pensadas y coordinadas", avisa la Consejera de Educación

"Las tareas escolares tienen que estar bien pensadas y bien coordinadas. Las tareas no son para tener ocupados a los alumnos haciendo fichas o respondiendo a cuestiones que no tienen sentido. No podemos hacer propuestas reiteradas que no conduzcan a que el aprendizaje sea competencial". Esta es la advertencia que ha lanzado esta mañana a los profesores la Consejera de Educación, Carmen Suárez, tras reunirse por videollamada con los representantes de las familias. En concreto, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Miguel Virgós, FAPA Xixón, y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Asturias (CONCAPA).

Suárez también ha pedido a los docentes que "animen constantemente" a los alumnos y en especial a los de segundo de bachillerato, cuyo futuro depende de una prueba, la EBAU, aún sin fecha fija. Los bachilleres con un pie en la Universidad solo saben que el examen tendrá lugar entre el 22 de junio y el 20 de julio, como ha acortado el Ministerio de Educación. "Las familias nos transmiten que hay alumnos desmotivados. El reto del profesorado es engancharlos. Hay que trabajar codo con codo con ellos y animarlos constantemente", reclamó.

Durante la reunión, las familias pidieron a la Consejería claridad respecto a las evaluaciones. Hoy termina la segunda y, tras las vacaciones de Semana Santa, el lunes día 13, empieza la tercera. A este respecto, Carmen Suárez recordó que el objetivo ahora es que "el alumnado aprenda las competencias y que el hecho de sentirse calificado o descalificado no le impida el paso de un curso a otro". "Todos los centros deben ver esta situación en la que el alumnado no está en una condición favorable", ha dicho.

La titular de Educación también trató con los padres de alumnos la brecha digital y les comunicó, como ya hizo previamente a los sindicatos docentes, que el Ministerio ha dotado a Asturias con 258 conexiones a internet para los jóvenes con dificultades para seguir las clases online. "Sobre todo a las familias lo que les preocupa es el alumnado que está al término de sus estudios y nos han pedido que priorizásemos a ellos en la entrega de material. El Ministerio ha hecho la misma reflexión. Ha donde no podamos llegar con los medios nacional, vamos a internar cubrirlo con los propios", señaló.