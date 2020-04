Un sierense, primer encarcelado por salir sin motivo: ocho veces, tres en un solo día

Parece que siempre habrá un porcentaje de población remiso a cumplir el confinamiento impuesto por el Gobierno. Pero los contumaces no deben ser ajenos a que su actitud puede llevarles a prisión. Es lo que le pasó ayer a un joven de 27 años, con residencia en Lugones (Siero) y Llanera, que ha sido condenado a seis meses de cárcel por incumplir de forma reiterada, hasta ocho veces, la prohibición de salir de casa. En un día, anteayer jueves, le cogieron hasta tres veces, entre las cinco y las ocho de la tarde, en Lugones, Trubia y Grado, donde fue finalmente detenido por guardias civiles del grupo Roca del municipio del Bajo Nalón.



El caso es que ya le habían detenido días atrás cuando circulaba por Noreña sin motivo alguno. En concreto le habían cogido el 20, 26, 27, 28 y 29 de marzo circulando sin motivo, y sin que hiciese caso de las indicaciones de quedarse en casa. Se trata por otro lado de un individuo con antecedentes, y por tanto acostumbrado a pasar por los calabozos. El hombre terminó aceptando ayer seis meses de cárcel. Lo que quizá no esperaba es que la Fiscalía, que ante penas tan leves suele no oponerse a la suspensión de la condena, pidiese que el joven ingresase en prisión. Tras el juicio, fue conducido a la cárcel de Asturias, donde pasará los próximos meses.

Este joven es uno de los 24 arrestados que lleva la Policía Nacional y la Guardia Civil desde el inicio del estado de alarma. En ese mismo periodo ha habido 3.695 denuncias, 1.490 en los últimos siete días.

No se acordaba

Hay resacas duras. Y luego está la del llanisco que apareció ayer en Avilés, ebrio y tumbado en un jardín. Este vecino de Llanes fue sancionado ayer por la Policía Local tras ser hallado acostado en una zona ajardinada de la calle Pruneda en estado de embriaguez. Ante la presencia de los agentes, el hombre aseguró : "No me acuerdo ni de cómo llegué aquí". Lo extraño de la situación no le libró de la correspondiente sanción por saltarse el confinamiento domiciliario.

Todo sucedió en torno a las tres y media de la tarde. Fue entonces cuando una patrulla de la Policía Local se topó con un hombre que parecía estar tomando el sol en un jardín de la calle Pruneda. Ante la presencia de los agentes, el individuo, que mostraba síntomas de embriaguez, explicó que era vecino de Llanes y que no recordaba cómo había llegado a la localidad. Como éste no es uno de los motivos que permiten saltarse el confinamiento domiciliario, los policías sancionaron al llanisco por salir de casa sin motivo. Acto seguido se marchó hacia el Nodo. Dijo que iba a casa de un amigo.

Además de a este hombre, la Policía Local avilesina ha sancionado a 31 personas por saltarse el confinamiento en las últimas 24 horas. En este periodo los agentes han identificado a 1.075 personas: 605 viandantes y 470 conductores.

Orinando ante los agentes

En Gijón, un nuevo conflicto en el pabellón de La Tejerona, que desde que comenzó el estado de alarma alberga a casi un centenar de personas sin hogar, se saldó el jueves con dos detenidos, ambos de nacionalidad polaca, por un delito de resistencia grave.

El incidente, protagonizado por M. A. P. y S. M. L., de 49 y 29 años respectivamente, tuvo lugar a las 21.40 horas tras la llamada de los vigilantes de seguridad del pabellón de Ceares para alertar a la Policía Local de que los dos individuos habían producido daños en el mismo, intentando incluso abrir alguna de las puertas donde se guarda material deportivo. Al intervenir los agentes locales, los detenidos adoptaron desde el primer momento una conducta agresiva y amenazadora. Uno de ellos, además, se puso a orinar delante de los policías. Al proceder a la detención, ofrecieron gran resistencia, llegando a lanzar puñetazos.

Desde que La Tejerona se acondicionó para dar cobijo a personas sin hogar son varios los incidentes, menos graves, ocurridos allí. De hecho, recientemente, los vecinos de la zona advirtieron también de que varios de los sintecho alojados en el recinto "pasean y beben en la calle" además de causar molestias en los supermercados de la zona. Eso llevó al Ayuntamiento a incrementar la vigilancia sobre el complejo.

Además de estas dos detenciones, en Gijón también se formularon 57 denuncias por desobedecer la prohibición de no salir de casa salvo por causas específicamente justificadas. Alguna de estas denuncias se hicieron entre personas que circulaban en uno de los más de doscientos vehículos que durante el día de ayer fueron controlados en distintos dispositivos desplegados por la Policía Local.

Más controles policiales

Los agentes de la Policía Local de Langreo identificaron a 125 peatones y 150 vehículos y propusieron sanciones para tres personas en la jornada de ayer por incumplir el real decreto del estado de alarma, al "carecer de motivos fundados para estar en la calle". Su dispositivo forma parte de uno más amplio desplegado en el día de ayer y durante este fin de semana coincidiendo con lo que sería la "operación salida" de Semana Santa. El objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad es evitar el desplazamiento de ciudadanos que quieran viajar a segundas viviendas o poblaciones costeras en sus vacaciones de Semana Santa. El despliegue ya se notó ayer, sobre todo en los puntos de salida de las ciudades, donde los agentes han incrementado su presencia para disuadir a quienes pretendan saltarse el confinamiento en Semana Santa.