Multan en Oviedo a cinco personas por entrenar en un patio interior

Pensaba que rastreaban algo por la costa de Llanes, pero el helicóptero de la Guardia Civil la buscaba a ella para identificarla. Sol Caso paseaba a su perro "Bonnie" por la senda costera que avanza junto a su casa en Poo. El helicóptero aterrizó y de él se bajaron tres agentes, que le pidieron la documentación. "No la traía conmigo. Preguntaron de dónde venía y les expliqué que mi casa estaba al lado y solo paseaba a mi perro. Les di el número de DNI, comprobaron lo que decía y me advirtieron de que el paseo no podía ser largo". Sol Caso cumplía todos los preceptos del estado de alarma.

Tras una jornada sin sanciones, la de ayer fue una mañana movida en Oviedo. Los agentes cazaron a seis personas dentro de un bar aparentemente cerrado. Y cinco fueron localizadas practicando deporte en un patio interior de la céntrica calle Santa Susana. A pesar de que respetaban la distancia de seguridad, fueron expedientadas al estar prohibidas estas prácticas.

El helicóptero utilizado por la Guardia Civil para identificar a una llanisca.

En Gijón, la Policía Local sancionó ayer a 71 personas. Son ya 1.424 las multas interpuestas por los agentes en el concejo.

Prófuga e irresponsable. La Policía Local de Avilés detuvo a una avilesina de 22 años interceptada en plena calle por saltarse el confinamiento. Los agentes descubrieron, además, que tenía pendiente una orden de detención en Lugo y la sancionaron por incumplir las obligaciones del estado de alarma. Entre las 15.00 horas del viernes y las 15.00 de ayer, los agentes avilesinos identificaron a 478 personas, 239 viandantes y otros tantos conductores. Fueron sancionadas 17 personas, por las 31 del día anterior.

La Policía de Mieres identificó a 16 personas y propuso sanción para siete de ellas. También controló 95 vehículos y seis líneas de transporte de viajeros.

En Langreo, los agentes identificaron a 91 personas y tramitaron cinco sanciones. "Como en el resto de Asturias, ante el inicio de la Semana Santa, la Policía Local también intensificó los controles de los vehículos que circulaban por el concejo, con el objetivo de asegurarse de que no se dirigían a segundas residencias. Los agentes dieron el alto a 123 conductores para comprobar los motivos de sus viajes. Además, el Ejército patrulló ayer por la comarca del Nalón.