Nuevas victorias en la UCI del HUCA: el director de escena que pudo volver a dirigir y un médico que gana la batalla

La sensación de ganar una batalla a vida o muerte provoca emociones muy profundas, la de gente que está muy cerca de superar el COVID-19 a pesar de que el virus les había puesto contra las cuerdas. Hoy han sido cuatro los pacientes que han pasado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a planta, tres de ellos quue estaban en la UCI polivalente y uno en la cardiaca, y otro más que está muy cerca de hacerlo. Este último es un conocido director de teatro y actor ovetense, Andrés Presumido, que fue agasajado con música clásica al salir de la UCI polivalente y su respuesta consistió en ponerse a dirigir esa imaginaria orquesta. Está previsto que mañana pase a planta.

El actor y director tuvo también la oportunidad de hablar con su mujer por videollamada y de merendar junto a ella gracias al cariño de su enfermera y de su médico. "Son un equipo excelente", le dijo Presumido a su mujer Rosa. "Y majísimos"; le respondió ella. La enfernera también tuvo elegios para el paciente: "Es un auténtico campeón".

Poco después, el propio Presumido atendió a LA NUEVA ESPAÑA y confirmó su mejoría: "Me estoy curando. Llevo una semana": Sobre su reacción al escuchar la música, explica que: "lo que pasa es que me estaban poniendo una sinfonía€ Mi cosa es la teatral, bueno grabaron aquí una imagen para animar a que no tenga miedo la gente a venir aquí. Aquí te tratan genial a todos los niveles, fantástico, es una buena Seguridad Social", dijo poco después de haber recibido la gran noticia de que pronto podrá salir de la UCI, lo que supone un gran paso hacia la recuperación.

Otro, un médico, salió de la UCI entre los entusiastas aplausos de sus compañeros, que no podían contener la emoción al ver cómo su colega había ganado la batalla al coronavirus. Algunos hasta daban saltos por la alegría.

Y es que hoy ha sido un buen día en la UCI del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA), donde tres pacientes graves han dado un paso más hacia la recuperación. Otro de ellos es un hombre de 66 años que también ha pasado a planta entre los aplausos de los sanitarios.