Más de 5.000 multas por saltarse el estado de alarma en Asturias: de un llanisco que amaneció en Avilés a paseos kilométricos de perros

El confinamiento por coronavirus provoca sanciones diarias. Un escenario previsible para las autoridades del que ya hay datos concretos. En Asturias, por ejemplo, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron, hasta la medianoche del domingo, un total de 29 detenciones y 4.392 propuestas de sanción. Así lo reflejan los datos facilitados este martes por la Delegación de Gobierno del Principado de Asturias. A esas sanciones también se deben añadir muchas de las actuaciones, casi diarias, de la Policía Local en distintos puntos de la región. El confinamiento ha dejado sanciones surrealistas y sucesos de nota en distintos puntos de la región, desde saltarse la cuarentena para vender droga a pasar una noche de juerga y despertar en Avilés. Muchas de las sanciones, además, tienen que ver con el paseo de perros, ya que las autoridades detectan que muchos ciudadanos aprovechan tener mascota para pasar más tiempo del debido fuera de casa. Gijón, por ejemplo, tuvo que regular las salidas. Estas son algunas de las sanciones más llamativas.



Un bar de Oviedo, sancionado por cuarta vez

La Policía Nacional tuvo que intervenir el pasado fin de semana en un bar de Oviedo que estaba abierto, saltándose el confinamiento. Cuando los agentes llegaron había tres personas en el bar. Además, se da la circunstancia de que el dueño del local, que ya fue detenido por incumplir el estado de alarma, se había saltado la cuarentena otras tres veces.





Un hombre ebrio en Avilés y una mujer irresponsable

Es una de las sanciones más sonadas. Cuando un llanisco apareció ebrio en Avilés, tumbado en un jardín. Lo encontró la Policía Local y el hombre no se acordaba de nada de lo sucedido. Por otra parte, una avilesina de 22 años fue detenida la semana pasada en el centro de la ciudad por saltarse el confinamiento. Se daba la circunstancia de que la mujer tenía pendiente una orden de detención. En Avilés, además, un hombre fue detenido por saltare varias veces el confinamiento en el mismo día.

A escupitajos con los agentes

Dos personas fueron detenidas en los últimos días en Belmonte de Miranda por desobediencia grave a la Guardia Civil. Un hombre, de 54 años y con antecedentes, fue detenido en la localidad de Fontoria y cuando los agentes le dieron el alto se encaró con ellos, insultando y escupiendo a la autoridad. Se expone a una dura sanción.

Un joven se salta el confinamiento para vender drogas en Gijón y otro escupe a un agente

Fue una de las sanciones que más llamó la atención de las autoridades. Un gijonés de 17 años se saltó el confinamiento fue sorprendido saltándose el confinamiento con el fin de vender hachis. Fue sobre las once y media de la mañana en la avenida de la Costa. Además, otro gijonés llegó incluso a morder a un policía para evitar ser sancionado. Fue detenido.

Jugando al fútbol en el patio de un colegio de Oviedo

Sucedió al principio de la crisis sanitaria. Siete jóvenes fueron desalojados por la Policía Local tras colarse en un colegio de Oviedo para jugar un partido de fútbol durante varios minutos. Los chicos, que hicieron oídos sordos a gritos de los vecinos, cesaron en su actividad una vez que los agentes acudieron al centro.

El helicóptero de Llanes

No hubo sanción, pero la sorpresa fue de nota cuando un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó al lado de una señora que paseaba a su perro en Poo (Llanes). Tres efectivos le pidieron la documentación y le preguntaban donde vivía. La mujer no la llevaba, pero no hubo multa ya que se comprobó que estaba a escasos metros de su domicilio.