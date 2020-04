Cita en Instagram: cocina, lectura y mucho deporte

Cada día, la plataforma Instagram nos ofrece una amplia parrilla de eventos ¡de todo tipo! Por eso te dejamos aquí una selección de directos, donde solamente es necesaio acudir al perfil que te indicamos y listo ¡a disfrutar! Pero Instagram no es la única red social que se está usando en este confinamiento. Otra plataforma que está en el podium es Youtube, donde muchas personas también hacen directos para entretener a la gente que está en sus casas. Hoy queremos destacar una gran iniciativa del humorista Carlos Latre. Se trata de un festival llamado #yomecorono en el que participarán muchos famosos de nuestro país, como: Estopa, Andrés Iniesta, Iker Casillas, David Broncano, Joan Manuel Serrat, Mercedes Milá, Leo Messi y muchos más. Tendrá lugar en www.youtube.com/carloslatretv y comenzará a las 10.00 de la mañana y finalizará a las 20.00 con los aplausos del día. Una iniciativa en la que habrá humor, música, y muchos sorpresas, pero lo mejor de todo, es que se recaudarán fondos para encontrar la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Deporte



Hacer deporte en casa no es difícil, y menos si tenemos personas que nos pueden guiar en ello. Por eso te proponemos para hoy clases dirigidas que hacen algunos de los trabajadores del gimnasio Go Fit. Para empezar la mañana una clase de zumba y por la tarde un tutorial de técnica de baile para ir mejorando nuestros pasos. Después, para que se unan los pequeños de la casa, una clase de pilates enfocada a toda la familia. Y para finalizar un poco de yoga con Xuan Lan y un tutorial de yoga postural para comprobar que hacemos correctamente todas las posturas.



10.30 horas. Clase de Zumba con @juniortmarte de Go Fit.

16.00 horas. Tutorial de técnica de baile con @danimiralles trabajador de Go Fit.

17.00 horas. Family Pilates en @marcossiguero de Go Fit.

18.30 horas. Yoga vinyasa por Xuan Lan en @metropolitangym

20.30 horas. Tutorial de yoga postual con @vanessasikale de Go Fit.

Cocina



Este confinamiento es una gran oportunidad para los amantes de la cocina y para los no tan amantes. Normalmente no tenemos tiempo para cocinar como nos gustaría, por lo que hacemos cosas rápidas que no son del todo saludables para nuestro organismo. Por eso ¡ahora es el momento de aprender! A continuación te proponemos mejorar tus artes culinarias con la elaboración de una tarta con tan solo cuatro ingredientes, además de una pizza saludable. A manos de Alejandro Sanz y Quique Dacosta vamos a aprender a hacer un menú vegano. Y cómo no, no nos podemos olvidar de las mascotas de la casa, por lo que te proponemos un directo en el que nos enseñarán a preparar la mejor comida para nuestro gato.



16.00 horas. Aprende a preparar la mejor comida para tu gato en @lagatoteca

18.00 horas. Tarta con cuatro ingredientes con @oh.mamyblue

18.45 horas. Alejandro Sanz y Quique Dacosta: menú vegano @qiqedacosta

20.00 horas. Pizza healthy con @trendy_taste

Entretenimiento



Todos los días nuestros famosos hacen algo para hacernos nuestros días en casa más llevaderos. Estar tantas horas sin salir a la calle se puede hacer duro, tanto a los mayores como a los niños. Para que los más pequeños empiecen la mañana con alegría te proponemos un cuenta cuentos, hoy toca: "El pequeño fantasma". También hay diversión para los grandes, esta vez a manos de Dani Martínez y Florentino Fernández, dos humoristas que nos sacan la risa con su show "Yo en mi casa, tú en la tuya". Para finalizar el día, la exconcursante de la Isla de las Tentaciones Susana Molina hace un consultorio donde podemos enviarle nuestras preguntas para que las conteste.



12.00 horas. Cuenta cuentos: "El pequeño fantasma" en @hada_mapy

18.00 horas. Dani & Flo: "Yo en mi casa, tú en la tuya" en @danimartinezweb

18.30 horas. Susana Molina: Cuéntame, consultorio en @susana_bicho90

Música



Nuestros músicos nos deleitan con su arte a través de Instagram, donde se unen miles de personas para disfrutar de un concierto virtual. Hoy es el turno de un exconcurso de la exitosa edición de Operación Triunfo 2017, Raoul Vázquez, que nos deleitará con un concierto al piano ¿te lo vas a perder?



19.30 horas. Raoul Vázquez: concierto al piano @raoulvazquez

Lectura



Leer tiene múltiples beneficios para la salud, entre muchos, ejercita la mente, tanto de los jóvenes como de los mayores. Además, es una forma idónea para viajar sin salir de casa, vivir muchas aventuras y enamorarnos de los personajes. En definitiva, es una forma idónea de matar el tiempo que a su vez nos produce un gran beneficio. Por eso María Turiel realizará un taller de inspiración de lectura y recomendaciones ¿Te animas a leer o a escribir? Ella no es la única, el escritor Eloy Moreno hará un mega encuentro con muchos centros educativos en los que han leído su novela "Invisible".



19.00 horas. Inspiración de lectura y recomendaciones. Reto: microrrelatos en @carrefoures

19.00 horas. Mega encuentro con centros educativos con Eloy Moreno y su novela "Invisible" en @eloymorenoescritor