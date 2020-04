La harina desaparece de los supermercados asturianos al haberse multiplicado por cuatro el consumo

Las alarmas habían saltado ya hace unas semanas, pero hoy lo ha ratificado el Ministro de Agricultura, Luis Planas, en una simpático paréntesis en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si en los días iniciales del estado de alarma la demanda de los ciudadanos disparó el consumo de papel higiénico, de pastas y de arroces, ahora lo que se ha disparado es el consumo de harinas y levaduras. Un consumo que se ha multiplicado por cuatro en las últimas semanas, según los datos constatados del Ministerio.

Y Asturias no es ajena a ese gran consumo. No hay jornada en la que los lineales de las grandes, medianas y pequeñas tiendas de alimentación no aparezcan "esquilmados" de paquetes de harina y productos similares. "Siempre que voy quedan paquetes testimoniales; hay que ir a primera hora para garantizar que te llevas harina a casa", contaba un cliente de un negocio ovetense.

Así que la región es de las que, como dijo el Ministro, tiene a las familias confinadas y dedicadas "a fabricar pan y reposterías". Planas hizo esa referencia en la comparecencia en la que daba cuenta de cómo ha aumentado el consumo en España en la última semana. Según los datos que maneja su departamento, el abastecimiento en España está garantizado y así se percibe en el hecho de que el consumo alimentario ha crecido durante el estado de alarma, aunque han bajado las visitas de los clientes. Respecto a los últimos datos que manejaba el Ministerio se ha aumentado el consumo de carne fresca un 29%; un 31% el consumo de productos ovinos y un 18% el consumo de pescado congelado. Ha bajado, eso sí, un 4% el consumo de pescado fresco. Y por encima de todo eso, el consumo de harinas, hasta multiplicarse por cuatro respecto a otros momentos del año.

También tienen constancia de ese furor por las harinas en la popular aplicación de reparto a domicilio Glovo, donde se tiene el reflejo de que desde que se inició la cuarentena han vendido 7.500 paquetes de harina y 4.000 de levadura por toda España.

