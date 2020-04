La Universidad de Oviedo confirma que la EBAU se hará del 30 de junio al 2 de julio

La Universidad de Oviedo ha acabado ya con la incertidumbre que hasta ahora rodeaba a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) a raíz de la suspensión de las clases y el confinamiento provocados por el COVID-19. La institución ha anunciado en un comunicado que la prueba tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en su convocatoria ordinaria, y los días 21, 22 y 23 de julio en la extraordinaria.



La consejera de Educación, Carmen Suárez, había hablado en una comparecencia telemática, antes de que se conocieran las fechas definitivas, de la necesidad de no retrasar la prueba: "Cuanto más allá se lleve, más estrés se va a producir en el alumnado, sobre todo en aquellos de los que depende la valoración para el acceso a facultades que tienen numerus clausus". No obstante, insistía en que las razones sanitaria siempre prevalecerían.

Por otra parte, Suárez reconoció ayer que no se podrá superar la brecha digital al cien por cien en los distintos niveles educativos, y que "no va a ser posible" que todos los alumnos tengan acceso a internet. No obstante, señaló que se tomarán medidas para que ningún alumno quede atrás. Así, se imprimirán las tareas y se remitirán "por distintas vías" a los escolares sin internet. Y en el esfuerzo por proveer a los alumnos de ordenadores y conexiones a internet, se priorizará a los de segundo de Bachillerato.

Por otra parte, Suárez señaló que no se avanzará en el contenido de las asignaturas salvo en el caso de los alumnos que tienen que presentarse a la EBAU.

Respecto a la posibilidad de retomar las clases, Suárez no pudo ofrecer certezas. "Depende de las autoridades sanitarias", zanjó. En cualquier caso, sí garantiza que habrá evaluaciones con garantías.

Asimismo, se refirió a la dificultad de realizar las prácticas de Formación Profesional. Señaló que, en caso de que no se puedan llevar a cabo, se hará una evaluación a través de proyectos.

Por otro lado, los representantes de la organización Escuelas Católicas, que agrupa a casi todos los centros concertados de Asturias, trasladaron ayer, en una reunión telemática con la consejera, su "malestar" por haber tardado tanto en ponerse en contacto con quienes representan a un tercio de la educación en Asturias. Su secretario autonómico, Carlos Robla, criticó "que no se nos haya preguntado ni consultado nada ante las muchas circulares que ha sacado la Consejería de Educación", y que se haya dejado a este colectivo para el final. Robla manifestó su satisfacción por que no se dé un aprobado general que a su juicio "no sería justo porque hay muchos chavales que trabajan muy bien y se esfuerzan".

La concertada está, asimismo, en desacuerdo con la idea de no avanzar materia. Creen que en bachillerato se puede adelantar, siempre y cuando haya opción de atender a todos los alumnos. " Y si no se puede atender a todos en las mismas condiciones, la responsabilidad está en poder atenderlos y que todos puedan seguir el curso", señala Robla, que pide "autonomía para los centros, y que ellos se organicen a tenor de sus posibilidades". Tampoco está de acuerdo con que haya un único canal para las admisiones de alumnos. Cree que los padres tienen derecho a presentar sus solicitudes en el centro que ellos deseen elegir en primer lugar. "Hay que garantizárselo a los padres, arbitremos de qué manera lo pueden hacer", concluye.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes pidió en un comunicado la cancelación de todos los exámenes, incluida la EBAU, y que todos los alumnos pasen de curso. La causa de esta solicitud está en que hay alumnos en hogares sin internet que están en clara desventaja respecto a sus compañeros. Los contenidos del curso actual, proponen, se recuperarían más adelante.