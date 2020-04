El bulo sobre el running durante el confinamiento que desespera a la Policía

Lo bulos y noticias falsas durante el confinamiento siguen trayendo de cabeza a las autoridades. Uno de los últimos tiene que ver con la práctica de salir a correr. Algunos países, como Italia o Francia, autorizaron a hacer deporte en plazas y parques públicos durante la cuarentena por el coronavirus. España no. Y hoy, un representante de la Policía Nacional en la comparecencia diaria en La Moncloa, se encargó en subrayar que en nuestro país no se puede salir a correr. Lo hizo tras detectarse un bulo que fue compartido durante los últimos días, adjuntando además un supuesto documento oficial del Boletín del Estado, en el que se permitía "dejar salir a correr a aquellas personas que habitualmente practican deporte".



Para ello, el documento falso detallaba una serie de medidas, algunas surrealistas. "No deberá alejarse de su vivienda más allá de cinco kilómetros e irá de forma individual, si se cruza con algún corredor en sentido contrario no le podrá saludar ni mirar a los ojos, y menos girarse para mirarle el culo". El bulo también fue desmentido por la cuenta oficial de la Policía Nacional en Twitter.





"Debido al gran número de runners", "chándal de los 90 y barriga cervecera", "sanciones de "5 series de 1km"...



SÍ, es un bulazo



No compartas nada sin contrastarlo y, en materia de Sanidad y Seguridad, confía sólo en fuentes oficiales directas



Luchar contra los bulos y la desinformación está siendo otro de los campos de batallas de las autoridades. Recientemente, por ejemplo, el Ministerio del Interior elaboró un detallado dossier que recogía muchas de las noticias falsas relacionadas con el coronavirus.