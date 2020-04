Cabueñes agiliza sus tests rápidos para liberar las plantas saturadas con sospechosos de coronavirus

El Hospital de Cabueñes ha pasado de la calma al estrés en muy pocas horas. Había sido, hasta ahora, el centro de referencia más aventajado en a lucha contra el Covid-19 en la región, pero el brote del virus en varias residencias de ancianos privadas a lo largo de la tarde de ayer puso en jaque a un complejo sanitario que amaneció hoy con todas sus plantas dedicadas a pacientes con sospecha de coronavirus saturadas. Se ha empezado ya, por tanto, a aplicar tests rápidos en al menos dos de estas plantas para que la actividad del resto del día no se vea afectada.

La clave de diagnosticar rápido a estos sospechosos de coronavirus responde a una cuestión logística: cuando un enfermo muestra síntomas de Covid-19 pero no se le ha hecho la prueba, debe estar en aislamiento y no compartir habitación con ningún otro paciente. Se evita, así, que si al final uno de ellos da positivo y el otro negativo no se produzca un contagio cruzado. En las plantas de enfermos que ya han dado positivos (en Cabueñes hay tres dedicadas a ellos), los usuarios sí pueden compartir habitación, por lo que tardan más tiempo en saturarse. En el caso del hospital gijonés, las plantas para sospechosos albergan a un máximo de 14 enfermos, pero las de positivos podrían acoger a unos 28.

Por otra parte, como toda el ala par del complejo hospitalario está ya dedicada a la atención del virus, el ala impar empieza a sufrir el desgaste: varias de sus plantas amanecieron hoy con más de 30 pacientes. Regresaron ya las temidas supletorias, que son las camas que instalan a un tercer paciente en una habitación prevista para dos personas, dejando al último sin mesita ni armario. A primera hora de la mañana había cinco de estas camas y otras 21 de las llamadas "camas D", que son las que duplican las habitaciones individuales. El personal sanitario ya tiene varios "candidatos" para "estrenar" el hospital de campaña instalado en el recinto ferial Luis Adaro.

Cabueñes atendió ayer 123 urgencias y amaneció con 291 ingresados, de ellos 49 positivos y 55 pendientes del resultado. Las UCI, eso sí, se mantienen estables. Hay 7 positivos en la destinada a coronavirus y solo 4 en la "UCI limpia" instalada en el área de Cardiología.