Una de cada cuatro residencias de mayores de Asturias, intervenida por coronavirus

Una de cada cuatro residencias de mayores de Asturias está actualmente intervenida por tener casos de coronavirus. El dato lo facilitó la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, en su comparecencia por videoconferencia ante los grupos de la oposición de la Junta General, que achacan la repercusión del COVID-19 en los geriátricos de la región a la falta de medios en esos centros tras el estallido de la pandemia. El PP insistió en que se solicitará una comisión de investigación sobre las residencias, que registran ya 93 muertos. "Siempre hemos dado la cara", mantuvo la Consejera.

Asturias cuenta con algo más de 200 residencias de mayores, que atienden a unas quince mil personas con edades por encima de los 65 años. El coronavirus ha entrado en 52 de ellas, ahora intervenidas por Sanidad para tratar de controlar la expansión de contagios y evitar así los temidos brotes en unas instalaciones donde convive el colectivo más vulnerable y frágil ante esta pandemia. La consejera Melania Álvarez precisó que 15 de esas residencias, algo menos de un tercio, son de titularidad pública mientras que el resto, casi el 70 por ciento, son establecimientos concertados o privados. Aunque los geriátricos acumulan más de la mitad de los muertos en Asturias por culpa del COVID-19, la Consejera apuntó un dato significativo, que invita a la esperanza: las medidas implantadas en las últimas semanas parecen haber contenido el avance de la epidemia en las residencias públicas. Hace diez días que no aparecen nuevos centros afectados, lo que significa que más de una decena de ellos en la región están libres de coronavirus. Y confirmó que se van a realizar 5.000 test rápidos en las residencias y 500 pruebas al día a profesionales.

La Consejera negó, categórica, que haya distinta atención sanitaria a los mayores que dan positivo por el hecho de estar internos en una residencia pública o privada. "Tengo que decirlo alto y claro, han recibido el mismo tratamiento los centros privados y públicos. La mayoría de las residencias intervenidas son privadas. En Asturias se atiende a todas las personas mayores y quienes requieran atención sanitaria especializada la van a tener", garantizó la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, después de que la diputada Reyes Fernández Hurlé considerase "un error" que sigan en las residencias los mayores que han dado positivo. "Deberían estar atendidos en hospitales", afirmó la parlamentaria del PP, bastante más crítica y agresiva ayer que semanas atrás, cuando el personal de las residencias lanzó la primera alerta sobre las carencias y falta de medios. "Muchos profesionales de las residencias se suben por las paredes porque hay algo que no funciona", recalcó Fernández Hurlé en un careo "virtual" con Melania Álvarez en el que saltaron chispas. "No sabía que ustedes en su equipo tenían epidemiólogos", espetó la Consejera. La réplica de la diputada popular fue inmediata: "No dudamos del personal, dudamos de su gestión. Las personas mayores llevan toda su puñetera vida cotizando y pagando impuestos, y ahora hay familias muy dolidas, que merecen saber la verdad. Por eso exigiremos una comisión de investigación cuando podamos subir un poco el tono", concluyó Hurlé.

La oposición coincidió en apuntar a la falta de medios materiales y equipos de protección como factor acelerante para la propagación del virus en las residencias de mayores de Asturias y varios grupos hicieron hincapié en la necesidad de extender los análisis y test rápidos, tanto entre los internos de los geriátricos como en todo el personal que les atiende. "Las residencias de mayores no han tenido el mismo tratamiento que, por ejemplo, los centros sanitarios. Hasta el mes de abril no ha habido material con regularidad", planteó el diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, quien atribuyó a "una cadena de errores, que empezaron en el Gobierno central", las carencias de material y, sobre todo, la tardía reacción ante la pandemia pese a las advertencias de la OMS.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar respondió al diputado del grupo naranja con similar argumento que dio también a Rafael Palacios (Podemos), Adrián Pumares (Foro) o Sara Álvarez Rouco (Vox): "Hubo dificultades para conseguir material en los primeros días, pero cumplimos siempre el protocolo", esgrimió. "Siempre dimos una respuesta acorde a los medios que teníamos", añadió Ana María Suárez, gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), quien afirmó que no conviene apuntar a "una causa única" cuando se aborda una pandemia global como las del COVID-19, que "genera una incertidumbre tremenda".

Rafael Palacios, diputado de Podemos, juzgó necesaria "una comisión de evaluación en todos los ámbitos para volver mejores", al tiempo que se hizo eco de las denuncias del personal de ayuda a domicilio: "No tienen equipos de protección, como batas, mascarillas, guantes o protección ocular", afirmó. La consejera señaló que ese personal depende de empresas privadas, contratadas por los ayuntamientos.

Ovidio Zapico, coordinador general de IU de Asturias y diputado regional, se interesó por la fórmula de "desescalada" que se seguirá en las residencias asturianas, para restablecer el contacto entre los mayores y sus familias. "Seguiremos el criterio que se nos marque desde Salud Pública", contestó Melania Álvarez, quien detalló al forista Adrián Pumares que la residencia de Pravia, afectada por un brote de contagios después de que el primer caso se declarase en un trabajador, ya ha sido desinfectada en su totalidad y podría recibir en breve al primer recuperado.

La Consejera aclaró, a preguntas de Vox, que "existe un plan de contingencia para cada una de las residencias con positivos" y puso de ejemplo la de Moreda, donde tras el primer caso se evitó el brote: "No ha habido positivos desde hace 15 días". La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, no obstante, emplazó, a Melania Álvarez "a depurar responsabilidades por los preocupantes datos de las residencias", que ayer sumaron otras seis víctimas mortales más.