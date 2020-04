Habrá aprobado general en los colegios e institutos, salvo en casos muy excepcionales

De la Conferencia Sectorial de Educación salieron ayer cuatro importantes decisiones, que en Asturias afectan a unos 150.000 alumnos: se mantiene el calendario escolar, los centros podrían abrir en verano para ofrecer actividades voluntarias de refuerzo, las tareas online solo servirán para subir nota y la repetición será una "medida excepcional". Según concretó la Ministra Isabel Celaá, tras hablar con los consejeros autonómicos, "la promoción de curso será la regla general" y los casos de repetición deberán estar "sólidamente argumentados". En una rueda de prensa posterior a la reunión, la Consejera asturiana, Carmen Suárez, señaló en este sentido que las tareas telemáticas realizadas desde el pasado 13 de marzo "deberán ser valoradas en términos positivos". "Nunca será un elemento negativo; se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar su calificación", insistió.

El curso finaliza el 30 de junio. Celaá y los consejeros de Educación acordaron ayer no prolongar el curso más allá de junio, a pesar de la crisis del coronavirus. Esto quiere decir que se mantiene el calendario actual: 23 de junio, fin de clases, y 30 de junio, fin de curso. Sin embargo, el Ministerio permite a las comunidades autónomas abrir los centros en julio para realizar actividades de refuerzo "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas". La propuesta, que responde a una petición realizada por la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, entre otras organizaciones, "supera" a la Consejería de Educación de Asturias, en palabras de su titular, Carmen Suárez. Su equipo, no obstante, estudiará esta opción, siempre con la idea de ofrecer "actividades lúdicas y de encuentro entre el alumnado; no se trataría de incrementar la labor docente repasando o recuperando". Existe la "posibilidad", añadió, de que asociaciones e incluso ONG "se hagan cargo o complementen" estas actividades.

Si se avanza materia, se evalúa "en positivo". Aunque la instrucción general siempre fue no avanzar materia, salvo en 2º de Bachillerato, la Consejera Carmen Suárez indicó ayer que "alumnos de los cursos término -es decir, de fin de etapa, como por ejemplo 4º de la ESO- sí que pueden progresar en los contenidos". De cualquier forma, puntualizó, ese avance "deberá contribuir a una evaluación en positivo". Dicho de otro modo, "nunca irá en detrimento del alumnado y servirá para reforzar su calificación". Lo mismo se hará con las tareas que desde el inicio de la pandemia los jóvenes asturianos realizan a distancia desde sus casas. Las indicaciones ministeriales recomiendan que las actividades lectivas de abril, mayo y junio se centren en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes en función de su etapa, y que se trabajarán "mediante actividades preferentemente interdisciplinares de recuperación, repaso, refuerzo y, solo excepcionalmente, ampliación de contenidos".

Todo lo que no se dio queda para el próximo curso. La Consejera de Educación abogó en la reunión presidida por la Ministra por comenzar a trabajar en la preparación del próximo curso, ya que habrá que modificar los currículos y la programación didáctica para incluir o reforzar los contenidos pendientes de este último trimestre. "En el hipotético caso de poder abrir las aulas, los alumnos podrán recuperar lo no dado. Pero si no es así, habrá que integrarlo en las propuestas del curso que viene", contestó. Es decir, que la vuelta al cole en septiembre estará marcada por todos los contenidos que la crisis del coronavirus dejó aparcados. Con respecto a la apertura de centros antes de que finalice el curso, Carmen Suárez volvió a decir que "la Consejería querría volver a las aulas, pero el hecho de querer no significa que podamos". "Ese poder está en manos de las autoridades sanitarias", indicó.

¿Habrá evaluación del tercer trimestre? Pese a las circunstancias excepcionales, los alumnos asturianos recibirán a finales de junio una calificación numérica y un informe de competencias. "Habrá evaluación pero los equipos directivos deberán tener en cuenta las circunstancias en las que se encuentra el alumnado, que son muy diversas", afirmó la Consejera. Para ello, los 535 centros asturianos habrán de remitir al Servicio de Inspección Educativa, antes del día 25, un plan de trabajo del tercer trimestre, que según Suárez no pretende cargar a los profesores con más labor. Este plan, según explicó, servirá para "la coordinación docente, para coordinar las tareas de forma que no sean repetitivas, para ver qué criterios adoptan los equipos directivos para hacer la evaluación final y, sobre todo, para comunicar sus decisiones a las familias". Según Suárez, dentro de la evaluación "existe la posibilidad de hacer exámenes o no", pero, de hacerlos, contará "en positivo".

La brecha digital afecta al 5% del alumnado. Carmen Suárez se mostró "preocupada" ante el temor de que algunos alumnos se desenganchen del sistema educativo, como alertan los profesores. "Hago un llamamiento a los docentes para que se preocupen por estos estudiantes y puedan ser recuperados", dijo. Esto está estrechamente relacionado con la brecha digital, que en Asturias afecta a más de 6.000 jóvenes, lo cual representa el 5% del total. Hay 6.000 sin conexión a internet y 3.000 sin ordenador. De hecho, algunos padres no tienen más que un teléfono móvil para recibir las tareas online de sus hijos, que tienen que transcribir a mano. "Vamos a disminuir esa brecha con el reparto de equipos y conexiones a internet en los próximos días. No hay que olvidar que la brecha digital tiene a su lado una brecha social, que esa quizá no la puedan resolver las nuevas tecnologías", remarcó.

Matrículas para el próximo curso. Según concretó Educación, se hará de forma telemática y el proceso comenzará a finales de la primera quincena de mayo, probablemente el día 14. "La inscripción, la baremación, las listas finales... Todo se hará de forma telemática. La dirección general de Estrategia Digital está elaborando un programa para ello", manifestó Carmen Suárez.

La EBAU podría retrasarse a septiembre si la crisis del coronavirus se dilata en el tiempo

Ni el Ministerio ni los gobiernos autonómicos contemplan otra opción que no sea la presencial para la realización de la prueba de acceso a la Universidad, llamada EBAU. No obstante, en la reunión telemática de ayer se barajó la idea de retrasar hasta el 10 de septiembre el examen si la crisis del coronavirus se prolonga más de lo esperado. La prueba en Asturias está fijada para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en su convocatoria ordinaria, y para el 21, 22 y 23 de julio en la extraordinaria.

"Creemos que tiene que ser presencial, en ningún caso se plantea de otra manera, excepto que las autoridades sanitarias nos digan: 'No puede ser'. El Ministerio ha abierto la posibilidad de hacer la EBAU hasta principios de septiembre", explicó la Consejera Carmen Suárez.

En la Conferencia Sectorial de ayer se decidió también que se procurará que el alumnado de cursos que implican un fin de ciclo (4º de ESO y 2º de Bachillerato y Formación Profesional) titule, y la repetición de curso será, con carácter general, una excepción sujeta al criterio final de los equipos docentes. Es decir, un profesor no podrá impedir de forma individual que un estudiante haga la Selectividad. La decisión de que el estudiante titule será global y queda en manos del equipo de una docena de docentes.

Para el portavoz adjunto de Foro en la Junta General, Pedro Leal, "la Ministra se contradice, improvisa y emprende una huida hacia adelante, después de asegurar hace una semana que no habría aprobado general y hoy (por ayer) se atreve a asegurar que todos los alumnos pasarán de curso, salvo excepciones". "Con buenas palabras da el curso por perdido", dice.