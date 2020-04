Los mayores sanos de residencias podrán ir con sus familias, previo permiso médico

El Principado permitirá que los mayores, sanos o curados de coronavirus, que vivan en residencias donde hay casos positivos puedan ir a la casa de sus familias, siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización médica y del servicio de vigilancia epidemiológica de la consejería de Salud. Este criterio ha estado sujeto a cambios en Asturias desde que hace más de un mes se decretó el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, admitió ayer la preocupación del Ejecutivo regional por compartir con las familias la mejor manera de afrontar la situación derivada de esta crisis sanitaria, al mismo tiempo que subrayó que en Asturias, "a diferencia de otros territorios, no ha habido cordón sanitario a las residencias". Es decir, todos los mayores que han requerido atención sanitaria fueron hospitalizados. Y apoyó esas palabras en el siguiente dato: "El 80 por ciento de mayores de residencias han muerto en hospitales de la red pública asturiana".

La evolución de la pandemia ha obligado a cambiar protocolos y criterios de actuación en las últimas semanas. El estado de confinamiento y la entrada del virus en algunas residencias obligó a cambiar las medidas. Una de las decisiones adoptadas consistió en que los mayores que estaban en una residencia donde se habían declarado casos positivos no podía abandonar la misma y debía permanecer en su habitación, aislado, para minimizar el riesgo de contagio.

28 mayores regresaron con sus familias al inicio del COVID-19. Antes de que el virus se extendiera por varias decenas de residencias, tanto de la red pública como de la privada, la gerencia de los Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) contactó con las familias de los tres mil residentes de su veintena centros públicos para plantearles si estaban interesados en el retorno de los mayores a su entorno familiar. En ese momento, 28 familias aceptaron esa posibilidad para tener más cerca a sus padres o abuelos. Cuando el coronavirus entró en algunas residencias, el Principado decidió intervenirlas y poner personal médico al frente de la atención sanitaria donde había casos positivos, para tratar de frenar el contagio y evitar un brote. A partir de ese momento, se separó a los residentes contagiados de los que estaban sin síntomas y éstos se vieron obligados a permanecer en sus habitaciones, sin posibilidad de ir con sus familias aunque les reclamaran. Si podían volver al entorno familiar, en cambio, los residentes de centros donde no había ningún caso positivo. La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, precisó ayer que para que un mayor, que esté curado o sano, pueda irse deberá contar con una doble autorización: un permiso "basado en criterios clínicos individuales por parte de su médico responsable", y la "luz verde" del servicio de vigilancia epidemiológica, "por criterios de salud pública" pues, según matizó la Consejera, "se trata de garantizar las condiciones de seguridad dentro de las residencias y también fuera" . De no contar con esa doble autorización, "no podrían precisar", aclaró Melania Álvarez.

"No hay brechas de edad en la atención sanitaria". Desde el Gobierno asturiano también se hizo hincapié ayer en que en Asturias no existen "brechas de edad en la atención sanitaria", a diferencia, recalcó la consejera Melania Álvarez, de lo que ocurre en otras autonomías. La responsable de Derechos Sociales mantenía esa posición después de que en días anteriores tanto el PP asturiano como los responsables de asociaciones de empresarios de residencias planteasen la conveniencia de que todos los mayores que dan positivo en coronavirus fueran trasladados a un centro hospitalario. "No caben dudas en cuanto a la atención que nuestro sistema asturiano ha prestado a los mayores que han fallecido. Nunca se dejó de prestar atención sanitaria o el cuidado más o menos complejo que se precisaba en cada situación", afirmó la Consejera. "Se trató a todas las personas residentes, como personas de pleno derecho para la atención a la salud. Para el Gobierno de Asturias no hay brechas de edad, no hay cordones sanitarios a las residencias geriátricas y de ello deberíamos sentirnos orgullosos", esgrimió Melania Álvarez, que apuntaló esas palabras en datos. "Esto que digo no es una percepción. El 80 por ciento de fallecidos de centros residenciales murieron en hospitales. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, el Principado siempre opta por el ingreso hospitalario cuando la condición clínica de la persona afectada lo requiere. Esta gestión se está haciendo en plena coordinación con la consejería de Salud, lo que nos ha permitido reforzar las plantillas con profesionales sanitarios y dotar a los centros afectados de un servicio medicalizado, que se centra en los cuidados de todas las personas afectadas", indicó la portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales.

"La seguridad de los trabajadores, prioridad", responde la consejera a las críticas de la falta de equipos. La consejera de Derechos Sociales calificó de "totalmente respetables" las críticas realizadas acerca de la falta de material adecuado en los centros residenciales de mayores por los sindicatos USIPA y CSIF, que ya tienen en marcha reclamaciones de naturaleza administrativa y judicial. "La seguridad de los trabajadores y trabajadoras en el conjunto de los centros ha sido una prioridad para la Consejería. Siempre hemos seguido las pautas marcadas en los protocolos que nos llegaron desde Salud y del servicio de epidemiología, en función de la evolución de la situación", comentó Melania Álvarez, quien aseguró haber colaborado con el servicio de prevención de riesgos laborales.



Cien muertos al sumarse dos más, en Gijón, y 31 nuevos positivos en un centro de Siero



El coronavirus se cobró ayer dos nuevas muertes de personas que estaban en residencias, para alcanzar los 100 fallecidos desde que estalló la pandemia en Asturias. Los datos facilitados por la consejería de Derechos Sociales atribuyen las dos víctimas a residentes de los centros Jovellanos, de donde hasta ahora son 19 de los fallecidos, y la residencia Clara Ferrer, ambos en Gijón. Hasta ahora en Asturias han muerto un total de 174 personas.

Uno de los datos más llamativos de ayer, en términos cuantitativos, ha sido el de la residencia Nuestra Señora de Covadonga, donde se han sumado 31 casos positivos a los 16 que tenía 24 horas antes. En este centro, que tiene unos 120 residentes, no se ha registrado ningún fallecido.

La detección de nuevos casos positivos está estrechamente ligada a la extensión de test y análisis a todas las residencias de la región, que ya se ha iniciado y tiene por delante un calendario de unas cuatro semanas para monitorizar toda la red. En la jornada de ayer se realizaron pruebas a los residentes de los centros Aurora Álvarez de Montevil (Gijón), el centro gerontológico Joca (Siero), Don Orione , La Florida (Oviedo), La Vega de Santullano y en el centro Larrañaga.

La previsión del Principado es realizar unas 500 pruebas al día, para tener análisis de todos los residentes y también de todo el personal que trabaja en residencias para el 8 de mayo, aproximadamente. Podemos y Foro reclamaron ayer que se agilicen al máximo los test masivos en las residencias.