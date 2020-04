Muere Luis Sepúlveda, el icono de la literatura latinoamericana enamorado de Gijón

El escritor chileno afincado en Gijón Luis Sepúlveda falleció ayer, a los 70 años, víctima del coronavirus. El autor de "Un viejo que leía novelas de amor" llevaba 48 días ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias tras ser diagnosticado con el COVID-19 -fue el primero en la región- después de volver del festival literario Correntes d'Escritas en Póvoa de Varzim, Portugal. Ana González, alcaldesa de Gijón, ha anunciado que propondrá a la corporación otorgar a Sepúlveda el nombramiento como hijo adoptivo de Gijón, a título póstumo.

Emigrante

Nacido en Ovalle (Chile) en 1949, Luis Sepúlveda contaba 24 años cuando Augusto Pinochet quebró la democracia en el país andino, en septiembre del 73. Militante comunista desde su juventud, Sepúlveda pasó dos años y medio en reclusión tras el golpe de estado. En 1977 el escritor abandonó su patria y se convirtió en chileno errante que solo alcanzaría meta al conocer Gijón, ciudad que le fascinó a fuerza de acudir a la "Semana negra". Entre medias, Sepúlveda recorrió toda Latinoamérica, residió en Alemania y atravesó el mundo enrolado en las filas de Greenpeace. En Alemania, donde vivió trece años, tuvo Sepúlveda un reencuentro crucial: allí se reunió con la poetisa Carmen Yáñez, con quien se había casado en 1971 y había tenido un hijo, antes de una prematura ruptura. Nunca volverían a separarse.

A Sepúlveda le alcanzó la fama en 1988, cuando escribió "Un viejo que leía novelas de amor". Galardonada con el premio "Tigre Juan" y traducida a 60 idiomas, la historia cautivó a millones de lectores y marcó un camino para toda una generación de escritores, la que siguió a los mitos del "boom latinoamericano". Con Sepúlveda, el "realismo mágico" de García Márquez adquiere una nueva dimensión, que el autor chileno identificaría como "magia de la realidad".

Desde ese momento, Sepúlveda, que nunca perdió su conexión con el público, fue construyendo una obra muy personal, con un sentido trascendental de la ecología, en la que destacan obras como "Historia del fin del mundo" o "Historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar".

En palabras de Berta Piñán, Consejera de Cultura y escritora, Sepúlveda era un "hombre íntegro, de una cultura exquisita y de un extraordinario bagaje vital", además de "uno de los grandes autores de la literatura en español. Una figura indiscutible que escribió obras hermosas y de una gran calidad por las que será siempre admirado".

"Quienes lo conocimos podemos dar fe, además, de que Luis era generoso y extraordinario en el trato, que fue dejando su amistad en todos los continentes, especialmente en la Asturias en la vivió las últimas décadas", añade Piñán.

"Semana negra"

Sepúlveda se afincaría en Gijón en 1997, pero su relación con la ciudad se remite a varios años antes, como recordaba con "enorme tristeza" Ángel de la Calle, director de contenidos de la "Semana negra". Porque además de participar en el certamen literario "casi todos los años", la obra "Un viejo que leía historias de amor" fue editada "por primera vez en Gijón, aunque apenas tuvo lectores entonces. Fue con una edición posterior en Francia cuando alcanzó la enorme fama que ha tenido desde entonces, pero Sepúlveda ya tenía esa relación previa con la ciudad". Con él se va "uno de los más importantes escritores en lengua española, único de lectura obligatoria en el bachillerato alemán", remarca De la Calle, quien traslada también "todo el cariño" a su familia y a su esposa, la "magnífica" poetisa Carmen Yáñez, gracias a la que "su vida no sería entendida en Gijón".

Embajador

"Siendo chileno, era gijonés de corazón", destaca la exalcaldesa de Gijón Paz Fernández-Felgueroso, para quien la muerte del escritor supone "la pérdida de un vecino espléndido, una persona estupenda, gran embajador de la ciudad". Fernández-Felgueroso reivindica además el legado de Sepúlveda en la ciudad y su labor "llevando Gijón por el mundo y uniendo orillas con los países hispanoamericanos". Es por eso que la actual alcaldesa, la también socialista Ana González, anunció ayer su intención de "proponer que sea hijo adoptivo de Gijón, y que sirva este homenaje y este recuerdo también para todas las personas que murieron por culpa del coronavirus".

La alcaldesa remarca la "tristeza" por la noticia del fallecimiento de "un escritor genial que todos recordaremos por varios momentos literarios muy especiales que se han cruzado en la vida de muchas personas de Gijón". Y en este sentido, Ana González quiso recordar cómo "muchos niños aprendieron lo que es la literatura gracias a 'Historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar'", una historia que "los enseñó a ser críticos, a pensar, a saber que la literatura es encontrarse con otras voces para tener voz propia".

González también valora de la obra de Sepúlveda que con ella "aprendimos a mirar de otra forma a ese continente geográficamente tan lejos y sentimentalmente tan cerca que es Latinoamérica", junto con "un mensaje de respeto hacia la naturaleza y lo propio, que hizo que todo el continente Latinoamericano empezara a estar en nuestro corazón de otra forma".

Desde que se instaló en Gijón, explica González, Sepúlveda "se confundió con nuestra ciudad, participando muy activamente en la vida social y cultural" liderando además una iniciativa señera, como fue el Salón del Libro Iberoamericano, que hizo de Gijón "referencia de esta literatura en toda Europa".

"Trascendía lo que era como novelista, era un tipo especial", dicen sus amigos

El escritor Miguel Barrero reivindica asimismo esa vertiente de promotor cultural de Luis Sepúlveda, destacando la "importante labor" que desarrolló el autor chileno para "tender puentes entre España e Hispanoamérica; allí todo el mundo conoce Gijón gracias a él". Y no sólo eso: "muchos autores latinoamericanos vinieron a España por primera vez a través del Salón del Libro Iberoamericano". Una pérdida "terrible, era un escritor reconocido en todo el mundo, y un tipo que llevó a Gijón allá donde fue".

Un "palo terrible" también para Julio Ramos, cantante y compositor que ayer dedicó una composición a la viuda de "Lucho", como muchos lo conocían, como forma de canalizar un dolor "enorme". "Trascendía lo que era como novelista, era un tipo especial que se hacía querer: nos queda su presencia y su obra", resumía con hondo pesar por la falta. El mismo que también experimenta el autor Paco Álvarez Velasco. "Es inmenso el dolor por alguien que sabes que estaba luchando, pero al final la Parca estaba a su lado", señalaba ayer antes de recordar que "nos queda el consuelo de su obra, seguiremos reviviéndolo en sus trabajos y espero que haya dejado muchos inéditos para que sigamos viéndolo durante mucho tiempo".

Despedida

El escritor Miguel Rojo estaba ayer especialmente afectado, porque él fue una de las últimas personas que vio al escritor chileno antes de que ingresase en la UCI hace mes y medio, y porque compartió con él y con su esposa, en el mismo coche, el último viaje de la feria literaria portuguesa de la que volvió enfermo. "Los despedí con un abrazo a la puerta de su casa y a los dos días ingresó; Carmen estuvo un poco enferma, pero a mí no me pasó nada y me resulta todo increíble", relataba ayer conmovido y con la certeza de que su pérdida "es irreparable".

"Todavía en Portugal vivimos cómo la gente no dejaba de pararle en la calle, de hacerse fotos con él como si fuera una estrella de rock", recuerda Rojo, para quien, además del escritor, estaba la "persona tan leal y generosa" que su fallecimiento resulta apenas asumible, sin despedidas, sin homenajes por el momento. "Había vencido al virus, pero el daño era muy grande y no lo resistió".