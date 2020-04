¿Es recomendable protegerme con una bufanda si no tengo mascarilla?

España sigue librando la batalla por el coronavirus con un ojo puesto en el desconfinamiento. ¿Cómo será la vuelta a la normalidad? Con varios interrogantes por despejar, lo que parece claro es que hay una herramienta que estará para rato con los ciudadanos: las mascarillas. El Estado, además, ya se prepara para regular el precio de las mismas. No obstante, hay varios matices sobre este material de protección que será clave en la vuelta a la normalidad. Hay muchos tipos y muchos precios.



Y también escasez. Expertos de distintos ámbitos relacionados con la prevención llevan semanas realizando recomendaciones a tener en cuenta a corto plazo. Al margen de analizar el tipo de mascarillas y su utilidad, hay un detalle clave para tener en cuenta: si no se dispone de este tipo de herramienta es recomendable protegerse con otro material. Es habitual, en varios países europeos, ver a gente equipada con bufandas o prendas parecidas por la calle. Los expertos recalcan que la utilización de este tipo de prendas es únicamente recomendable si no se dispone de acceso a mascarillas homologadas y, además, también llaman a extremar al máximo las medidas de higiene: lavarla tras su uso o tirarla si es con otro tipo de material.





Una mascarilla fabricada en casa, con toallitas o un papel desechable, puede ayudar a contener y proteger debido al stock de las médicas, pero siempre se deben extremar al máximo las medidas. Respecto a los tipos de mascarillas que pueden adquirirse en los comercios, los farmacéuticos suelen recomendar las tipos FFP2 y también hacen hincapié en la correcta utilización.