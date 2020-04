Las Asambleas de Estudiantes claman contra la modificación "abusiva" de las evaluaciones continuas en la Universidad

Las Asamableas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo han dicho hoy que el Rectorado oye a los alumnos, "pero no nos escucha". En un comunicado, los representantes de los universitarios asturianos critican que haya profesores que "unilateralmente" han decido que harán "una prueba presencial sin saber cuándo se va a poder hacer, han modificado las evaluaciones continuas de forma abusiva o se muestran más preocupados de si copiamos que de ayudarnos a adquirir los conocimientos necesarios en sus asignaturas".

Los estudiantes dicen no "olvidarse" de los docentes que les han "tendido la mano", que es "la mayoría". No obstante, "obligarán" a un sector del profesorado "que hace oídos sordos a oírnos hasta que no les quede otra que escucharnos". "Nos toca gritar por que no nos reduzcan los porcentajes de la evaluación continua. Nos toca vociferar para poder renunciar a la evaluación continua si nuestra situación personal, familiar o material no nos permite llevarla a cabo. Nos toca desgañitarnos para obligar a que nos digan cuándo vamos a examinarnos presencialmente con un margen amplio para poder preparar la asignatura...", claman.

A continuación se recoge el comunicado íntegro firmado por las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo:

¿Nos escuchan o nos oyen?

Escuchar: poner atención a lo que se oye. Oír: percibir con el oído los sonidos. La diferencia entre ambos verbos radica en la voluntad que se tenga en entender el mensaje.

Hace poco más de un mes la sociedad, y también la universidad, se vieron obligadas a cambiar radicalmente. Desde entonces hemos tenido varias reuniones con el rectorado. Nos escuchaban y queríamos escucharos. Queríamos saber qué problemas teníais y aun tenéis, estudiantes de nuestra universidad. Organizamos una encuesta y una asesoría por redes sociales que no hicieron más que confirmar lo que ya veníamos denunciando. Esta situación de crisis sólo ha agudizado las problemáticas que ya veníamos sufriendo como estudiantado universitario: quiénes estamos sufriendo las peores consecuencias somos quienes estamos en una situación más precarizada, quienes no tienen medios para seguir la docencia online, aquellas con una situación familiar más complicada, afectadas por ERTEs, quienes no saben si van a poder continuar estudiando el año que viene o qué va a suceder con sus becas...

El curso no se podía acabar presencialmente: las evaluaciones debían cambiar de forma. Una de vuestras mayores preocupaciones era cuál sería este nuevo formato. Nuestra prioridad ha sido y será luchar por que nadie se quede atrás este curso y por ello es muy importante trabajar en la forma de evaluación, ya que los resultados académicos, nuevamente, entienden de clase. Presionamos para que se obligase al profesorado a comunicarnos antes del 20 de abril qué cambios se iban a hacer en las guías docentes, así como la presencialidad de los exámenes. Pedimos que se nos tuviera en cuenta, que se escuchara al estudiantado en este proceso. Como no todo son victorias, ahora vemos profesorado que, unilateralmente, han decidido realizar una prueba presencial sin saber cuándo se va a poder hacer, han modificado las evaluaciones continuas de forma abusiva o se muestran más preocupadas de si copiamos que de ayudarnos a adquirir los conocimientos necesarios en sus asignaturas.

En el próximo Consejo de Gobierno de la Universidad se presentará para su aprobación un marco general para la realización de dichos cambios. Nuestra propuesta al rectorado era clara: consensuar ese documento en una reunión conjunta con decanatos y direcciones de centros. Una reunión a tres en equilibrio e igualdad de representación. Se nos negó alegando falta de tiempo y se nos condena a que ese marco se establezca en un órgano en el que nuestra presencia es meramente testimonial. Los cambios no siempre son a mejor y el tiempo juega en nuestra contra. No nos olvidamos del profesorado nos ha tendido la mano, que es mayoritario. Tendremos tiempo para agradeceros vuestro esfuerzo pero ahora nos toca alzar la voz para frenar las injusticias y los abusos están cometiendo quienes tienen sus despachos junto a los vuestros. A vosotros os pedimos, ayudadnos una vez más.

Obligaremos a ese sector del profesorado que hace oídos sordos a oírnos hasta que no les quede otra que escucharnos. Nos toca gritar por que no nos reduzcan los porcentajes de la evaluación continua. Nos toca vociferar para poder renunciar a la evaluación continua si nuestra situación personal, familiar o material no nos permite llevarla a cabo. Nos toca desgañitarnos para obligar a que nos digan cuándo vamos a examinarnos presencialmente con un margen amplio para poder preparar la asignatura. Nos toca seguir alzando la voz para que se nos tenga en cuenta al tomar estas decisiones que nos afectan directamente.

La Universidad nos oye, os oye. Pero no nos escucha. Os habéis quejado en redes sociales, en prensa y por correo. Habéis denunciado todas estas injusticias. Os hemos oído y os hemos escuchado. Estamos en el mismo punto. Gritamos lo que gritáis. Estudiante, te necesitamos más que nunca. La solución menos perjudicial para el estudiantado sólo pasa por la organización estudiantil y la unidad: nos necesitamos más que nunca. Quien quiera dejarnos de lado, no lo conseguirá. Haremos que nos escuchen.

A lunes 20 de abril de 2020.

Las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo