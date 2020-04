Ahora que estás obligado a quedarte en casa: atrévete a hacer tu propio pan

Una de las grandes víctimas de la modernidad ha sido el pan de calidad. Ya es difícil encontrar una panadería en la que te sirvan un pan que no sea simplemente una masa congelada que, poco antes de ser vendida, se recalienta en grandes hornos. Piezas que llegan de grandes panificadoras y que, en la mayoría de los casos, dejan mucho que desear tanto por su duración como por su sabor.

Ahora que la gente está confinada en casa, muchas de las cosas que habitualmente comprábamos se están intentando realizar en el hogar, ganando en calidad y en precio. Una buena idea es hacer eso mismo con el pan, más que por el dinero por la posibilidad de hacerse con un producto mucho mejor del que puedes comprar. Para ello es necesario tomarse el tiempo y preparar el producto con antelación. Por lo demás, no es tan complicado si tienes en cuenta varios detalles importantes.

En primer lugar, para esquivar las dificultades que le plantea al panadero casero primerizo una masa madre de cultivo natural, lo haremos con una madre de levadura preparada la noche antes de hacer el pan, algo que le aportará sabor y, sobre todo, lo hará más duradero una vez horneado.

Para ello es muy importante no confundir la levadura química, que se usa para hacer bizcochos y no contiene fermentos, con la levadura de panadería, que es la que nos interesa en este caso. La levadura de panadería se comercializa en dos formatos: seca (normalmente en sobres) y fresca prensada (normalmente en pastillas que se encuentran junto a los productos lácteos refrigerados en los supermercados).

Estas son las cantidades adaptadas para ambas variedades y los ingredientes que necesitas para hacer una hogaza grande:

Para hacer la masa madre de levadura la noche anterior:

-300 gramos de harina común

-180 gramos de agua

-Un cuarto de cucharadita de levadura seca de panadería (o 2 gramos de levadura fresca prensada de panadería)

-5 gramos de sal



Para hacer la masa final el día que dispones a hacer el pan:

-485 gramos de masa madre de levadura (toda la del paso anterior)

-300 gramos de harina común

-225 gramos de agua

-Media cucharadita de levadura seca de panadería (o 4 gramos de levadura fresca prensada de panadería)

-6 gramos de sal



El día anterior a hacer el pan:

La víspera, mezcla los ingredientes de la masa madre de levadura, a continuación guarda la mezcla en un recipiente cerrado en el que tenga espacio para ganar volumen. Es buena idea guardarlo en un recipiente transparente y hacer una marca para ir viendo cuánto crece. Dejar reposar entre ocho y diez horas (si es posible que la temperatura donde se haga sea de unos 22 grados).



El día en el que se haga el pan

Ya ha pasado el tiempo necesario y tu masa madre de levadura está lista para usar cuando haya crecido más del doble de su volumen inicial y la superficie esté convexa.



A continuación procedemos al amasado

Ahora que la masa madre de levadura está lista, mezcla todos los ingredientes de la masa final y a continuación ve añadiéndole la madre poco a poco hasta que esté bien integrada. Cuando esté bien mezclada, comienza el amasado: conviene no caer en la tentación de añadir más harina en este punto, para no romper la proporción de la receta. El objetivo es manipular la masa hasta lograr que tenga una superficie lisa y tersa, en lugar del aspecto rugoso que tiene al principio. Hay muchas técnicas de amasado, pero si no tienes experiencia basta con dar pliegues a la masa sobre sí misma, incorporando reposos de 5 minutos entre cada par de pliegues hasta que la masa deje de ser tan pegajosa y la superficie esté tersa (4 ó 5 repeticiones del ciclo pliegue-reposo).



Primera fermentación

Deja reposar la masa en un bol grande untado de aceite, cubierta con un paño o una bolsa de plástico para evitar que se seque al contacto con el aire. Lo ideal es que esté a unos 24 grados. En total, esta primera fermentación, durará unas dos horas y media. Transcurridos los primeros 50 minutos, humedécete las manos y pliega la masa sobre sí misma (pliegue superior, inferior, izquierdo y derecho) para conseguir que mejore la estructura del pan. Repite los pliegues transcurridos otros 50 minutos.



Formado

La masa lleva 2 horas y media fermentando. Espolvorea una superficie limpia con un poco de harina y vuelca la masa ahí. Extiéndela ligeramente y luego dale forma de bola sin hacer mucha fuerza. Deja reposar 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, le darás la forma final a la hogaza. Un buen truco para formar en redondo es ir recogiendo los extremos de la masa en el centro, como formando un hatillo. Cuando el hatillo esté listo, dale la vuelta y haz girar la bola sobre sí misma para generar más tensión en la superficie. Espolvorea bien con harina.



Segunda fermentación

Ya has formado la hogaza, ahora coge un bol grande, cúbrelo con un paño de cocina muy limpio (y sin rizo) y échale harina al paño por encima. Procura no escatimar o la masa se pegará al paño. Coge con mucho cuidado la masa que has formado y ponla sobre el paño, dentro del bol, con la parte más lisa hacia abajo y la parte por la que has cerrado el hatillo hacia arriba. Deja fermentar unas 2 horas y media, de nuevo a 24 grados.



Cocción

Media hora antes de que termine la segunda fermentación, pon el horno a 225?C sin turbina. Pon la bandeja en la que vas a cocer el pan en el centro del horno y otra bandeja metálica en el suelo del mismo (ambas tienen que estar calientes cuando metas el pan). Transcurridas las 2 horas y media de la segunda fermentación, vuelca el bol con la masa sobre un papel de hornear y mete el pan al horno en la bandeja del centro. Inmediatamente, vierte un vaso de agua a la bandeja del suelo del horno para crear vapor durante los 20 primeros minutos de cocción y cierra el horno; transcurridos esos 20 minutos, retira la bandeja. El pan estará listo en unos 40 minutos en total, pero obsérvalo y busca el punto de cocción que prefiráis en casa.

Una vez fuera del horno, conviene esperar a que esté totalmente frío para probarlo.