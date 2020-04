¿Eres camionero y necesitas saber las áreas de servicio que están abiertas durante el confinamiento?

Muchos trabajadores no se pueden quedar en casa ni en una pandemia. No pueden parar, para que el resto pare lo mínimo posible. Un caso clave es el de los transportistas que se mueven por las carreteras españolas y uno de los problemas principales, con el país parado, es saber las áreas de servicio que permanecen abiertas durante el estado de alarma. Para ayudarles, un grupo de jóvenes emprendedores de todo el país de la iniciativa "Acción Explorer" ha puesto en marcha una plataforma en internet, "dondedescanso.com", que está pensada a ofrecer información detallada a todos los transportistas. Mateo Tuñón Granda, ovetense de 22 años, es uno de los que participa en esta plataforma. "Estamos muy contentos porque vemos que está siendo útil para mucha gente. La plataforma tiene ya 20.000 usuarios, donde no solo consultan si no que actualizan la información casi en tiempo rea", indica Tuñón. "La declaración del estado de alarma supuso un riesgo para este sector, y por lo tanto para muchos más, al ser una pieza fundamental en la logística de muchas empresas o entidades, ya que aumentó la incertidumbre a la hora de realizar viajes", recalca.

El proyecto nace con emprendedores de "Accion Explorer", que también echaron a andar la plataforma "Cooperavirus", que nació durante el estado de alarma para agilizar los trámites en las donaciones a instalaciones sanitarias. "Como teníamos que quedarnos en casa, se nos ocurrió que quizás podríamos ayudar en algo desde aquí", recalca José Hernández, de Elche.