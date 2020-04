Gripe española y SARS-CoV-2: la historia de dos virus sin patria

Son los primeros años del siglo, pero no de este.

Los avances científicos producen un indisimulado optimismo en los países más desarrollados, embarcados en cambios económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales: «el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad».

Las clases más favorecidas viven los efectos de una primera globalización económica (el londinense, según Keynes, «podía pedir por teléfono, al tomar en la cama el té de la mañana, los variados productos de toda la tierra, en la cantidad que le satisficiera, y esperar que se los llevaran a su puerta»); la circulación mundial de las artes hace florecer tanto el interés por los países más lejanos como las rupturas que llamamos hoy «vanguardias»; el telégrafo y la radiotelefonía llevan la información de un lugar a otro del mundo a la velocidad de la luz, mientras los primeros aviones, las grabaciones musicales, las fotografías y el cinematógrafo transforman vertiginosamente los imaginarios colectivos; los europeos disfrutan de lo que Zweig llamó «la era de la seguridad», el sentimiento «más deseable de millones de personas, el ideal común de vida» en un momento de optimismo por el futuro.

La Gran Guerra transformará en pesadilla el ensueño de la belle époque, pero ese despertar abrupto lo completará la mayor catástrofe epidémica de la historia desde que tenemos registros: la gripe H1N1 de 1918.

En tres oleadas (primavera de 1918, otoño de 1918 e invierno de 1919), la conocida desde entonces como «gripe española» mató a un número de personas imposible de determinar: algunas fuentes hablan de 20 a 30 millones, otras elevan el número hasta 50 o incluso 100, solo en un año más que en las dos guerras mundiales juntas. La poderosa medicina de la época, que con tratamientos antibacterianos, vacunas y el auge de la higiene pública había acabado con casi todas las enfermedades importantes en el mundo occidental, no sabía siquiera de qué se trataba (la gripe se atribuía, erróneamente, al bacilo de Pfeiffer) ni pudo hacer nada contra un enemigo que quedaba fuera del alcance de los microscopios ópticos, hasta que los electrónicos descubrieron, un cuarto de siglo después, el mundo de los virus.

Aquella gripe no empezó en España, quizá ni siquiera en 1918, sino antes. Hoy se da por hecho que comenzó en Estados Unidos y se registró por primera vez en varios cuarteles militares a comienzos de 1918 (entre ellos Fort Dix), desde donde se fue extendiendo hasta el este del país con el tránsito de los soldados sin que se creyera conveniente alertar a la población. Su fulminante expansión en los campos de la Gran Guerra europea se produjo gracias a los mismos soldados estadounidenses que Woodrow Wilson envió, desde 1917, para cambiar el curso del conflicto. En Estados Unidos se hizo entonces popular una cancioncilla de finales del siglo anterior, conforme la enfermedad se extendía por todo el territorio:

Its name was Enza.

I opened the window

And in flew Enza!