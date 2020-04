El Principado prevé ingresar 140 millones menos por la crisis del COVID-19

El Principado ya tiene calculado que ingresará 140 millones de euros menos por el descenso de ingresos derivado de la crisis sanitaria del coronavirus. Esta estimación, provisional, tiene como contrapunto la primera factura de gastos relacionados con el COVID-19, que en el caso de Asturias es de más de 54 millones, una cantidad también inicial que "se elevará a una cifra muy superior", según ha reconocido esta mañana la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en una comparecencia por videoconferencia ante los grupos del parlamento asturiano. El presupuesto autonómico para este ejercicio ascendía a 4.757 millones de euros y Hacienda, de momento, ha decidido paralizar la emisión de deuda "para ver la evolución del mercado".

Estos gastos, imprevistos al inicio del ejercicio, obligarán a "una reordenación" de las partidas presupuestarias de la Administración autonómica en la que ya trabaja la consejería de Hacienda, según ha explicado Cárcaba. La mayor merma en los ingresos corresponde a la cantidad que tenía previsto aportar el Estado al Principado, en concepto de anticipo a cuenta del sistema de financiación autonómica, que será de 80 millones de euros menos, según ha precisado la consejera tras los datos aportados por el Ministerio de Hacienda. En cambio, el Estado ha anticipado en las ultimas semanas recursos por un importe total de 74 millones, cuyo ingreso estaba previsto para más adelante y que, en el momento actual, "han servido para que no existan tensiones de tesorería", según indicó la consejera responsable de las finanzas autonómicas, aunque reconoció que "son insuficientes y seguiremos reclamando más", en respuesta al diputado del PP, Pablo González.

El Gobierno regional no tiene previsto abordar ninguna rebaja de impuestos en este escenario sobrevenido por la crisis sanitaria aunque la consejera sí ha matizado,, ante preguntas de Foro y Vox, que están en estudio "algunas bonificaciones" que pudieran tener "relación directa y objetiva" con el COVID-19 como, por ejemplo, "no gravar una actividad que no se se ha producido". La intención del Ejecutivo regional pasa por presentar en unos meses un proyecto de ley para su debate y votación en la Junta General con las modificaciones presupuestarias derivadas de la actual crisis sanitaria y económica. "Les insto a que nos hagan llegar todas sus propuestas", planteó la consejera Cárcaba a los grupos de la oposición. La consejera de Hacienda subrayó las incertidumbres que existen actualmente sobre las reglas de estabilidad financiera y comentó que ha enviado una carta a la ministra María Jesús Montero para conocer como cambian los límites del déficit y endeudamiento por la actual crisis, pero aún no ha recibido respuesta.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, cuestionó "los numerosos filtros" que impiden que la ayuda de 400 euros anunciada por el Gobierno regional para los autónomos se llegue a materializar en la mayoría de los casos. "No es más que un ejemplo de publicidad y autobombo", reprochó la diputada de uno de los tres grupos minoritarios del parlamento autonómico. La portavoz de Cs, Laura Pérez Macho, también consideró que "una partida de 4 millones para diez mil autónomos es demasiada escasa" y que 32 millones para reactivar la actividad en Asturias "son demasiado poco". Unas valoraciones a las que la consejera dio réplica con el argumento de que "se trata de una primera batería de medidas, pero habrá más". La consejera de Hacienda también confirmó que han decidido paralizar la emisión de deuda, prevista en las cuentas de este años, "para ver la evolución del mercado" , en su caso, "acudir a otras vías de endeudamiento" como podrían ser, por ejemplo, los instrumentos de facilidad financiera del Estado. "Esto va para largo", concluyó el diputado de Podemos, Daniel Ripa, que emplazó a la consejera de Hacienda para conocer datos más detallados que permitan un debate más amplio sobre esta crisis. "Ni sabemos el impacto real en términos de gasto ni los recusos adicionales a través del Estado o de los fondos que puedan llegar de la Unión Europea,que nos ayuden a paliar los efectos sobre nuestra situación económica", comentó Cárcaba al diputado popular Pablo González.