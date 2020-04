El sector turístico advierte del impacto de cerrar Asturias si sale sola del confinamiento

Los empresarios del Oriente urgen a priorizar las medidas de seguridad e higiene sobre el cierre de negocios y solicitan que, en el caso de que Asturias salga por su cuenta del estado de alarma, se permita la movilidad desde las comunidades limítrofes. De lo contrario, el panorama del sector, garantizan, es más que negro.

"Plantear un escenario con la apertura del sector turístico en diciembre sería demoledor". Así lo cree Saúl Pascual Asprón, presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur). Su premisa la apoya Javier Garaña, que preside el mayor colectivo hostelero de Llanes, Allares: "Los hosteleros somos los mayores empleadores, con puestos directos e indirectos, de la comarca, el daño va a ser irreparable si no hacen nada por remediarlo y si siguen priorizando un alargamiento del cierre a la puesta en marcha de medidas de seguridad e higiene". En Ribadesella, más de lo mismo, "tendrán que dejar abrir, con restricciones lógicas, pero es que si no habrá negocios que no vuelvan a hacerlo nunca más", apunta Sabino Martínez, presidente de la Asociación de Turismo Rural (Aritur).

Y en cuanto a la propuesta del Presidente del Principado de Asturias de iniciar una desescalada para salir del estado de alarma por territorios, los empresarios advierten de las consecuencias que supondría para la comarca donde la mayor parte del turismo que se hospeda proviene de otras comunidades autónomas. "Si hablan de cerrar Asturias, un vecino de Oviedo o de Gijón podrá venir a comer a Ribadesella, pero es más complicado que se quede a dormir porque está a menos de una hora de viaje", explica Martínez. Y cabría aclarar aquí también, a juicio de Garaña, "si las restricciones que plantea el presidente implican la llegada de los vecinos de segunda residencia, porque en la comarca, en Llanes, hay infinidad de personas que pasan en su vivienda en el Oriente sus vacaciones, son los que salen a nuestros restaurantes y nuestros bares", subraya. Un planteamiento más flexible sería la solución, "parece lógico que no se permita una movilidad completa, pero sí sería conveniente estudiar la posibilidad de permitir moverse entre las comunidades limítrofes, incluyendo al País Vasco", señala Pascual.

En Cangas de Onís, advierte, ya están trabajando por su cuenta "estudiando los distintos escenarios a los que podemos enfrentarnos, elaborando un manual de buenas prácticas, manteniendo contactos con FADE y OTEA, así como con el Ayuntamiento, para estar lo mejor preparados posibles en el caso de que la apertura sea próxima". Si no lo es, insiste el empresario, "que preparen las ayudas porque las van a necesitar y van a ser tremendas"-

Los tres colectivos coinciden en la importancia de plantear una serie de medidas de aforo, de higiene y distancias para cada negocio. "Deben decir algo claro porque tenemos que prepararnos", reivindica Garaña, dispuesto a invertir en las medidas necesarias, "pero con una base, sin las improvisaciones a las que nos van acostumbrando".