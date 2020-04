"Uniovi nos abandona": el lema de los universitarios asturianos que ya conoce toda España

Las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo hicieron un llamamiento para que a las 12 del mediodía todos los alumnos colgasen en sus redes sociales el hashtag "UniOvinosAbandona". Y el resultado no pudo ser más exitoso: el lema fue tendencia nacional en la red social Twitter en toda España. Concretamente, fue el primero más comentado en la citada red social durante toda la mañana. ¿El motivo? "Hacer presión de cara al Consejo de Gobierno que se celebra este viernes", según explica el presidente del Consejo de Estudiantes, el mayor órgano de representación de los universitarios, Ángel Caraduje.

El alumnado lleva toda la semana pidiendo al Rectorado y a los profesores que "nos escuchen". Piden fijar cuanto antes un nuevo calendario para los exámenes presenciales. Según datos de la Universidad, el 7,6% de las asignaturas de grado se evaluarán en el aula. El Rectorado ha anunciado que en estos casos no se aplicarán las fechas marcadas, sino que se fijarán otras nuevas, aún por definir y que no podrán extenderse más allá del 31 de julio. "No se pueden dejar pasar los meses y no saber cuándo vamos a tener las pruebas. El Rector pone como fecha límite el 31 de julio. Pero hay dos convocatorias (la ordinaria y la extraordinaria). ¿Que nos van a hacer un examen el 20 de julio y otro el 21? Eso no nos vale", protesta Caraduje.

En la línea del comunicado que lanzaron el lunes, los estudiantes denuncian también "cambios abusivos" en las guías docentes y exigen que no se disminuya el peso de la evaluación continua. De hecho, algunas universidades del país están sustituyendo los exámenes finales por la evaluación continua, algo que también recomienda la Conferencia Nacional de Rectores (CRUE). "La mayor parte del profesorado nos está tendiendo la mano, pero hay otra parte, nada despreciable, que no. Queremos darles un tirón de orejas a los que no lo están haciendo bien", comenta el presidente del Consejo de Estudiantes.

Del mismo modo, los alumnos piden que "se deje elegir a los alumnos si quieren o no hacer la evaluación continua". "Puede sonar contradictorio, pero no lo es. Hay estudiantes que no han podido asistir a las clases telemáticas con normalidad por sus diferentes situaciones personales", aclara Ángel Caraduje.