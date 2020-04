Cae el alcalde de Badalona por conducir ebrio y agredir a agentes

El alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, presentó ayer su dimisión tras ser detenido el martes por la noche en Barcelona cuando, rompiendo el confinamiento, conducía ebrio. Pastor se enfrentó a los mossos que le dieron el alto, a los que mordió y golpeó. El ya exalcalde pasó la noche en la comisaría barcelonesa de Les Corts, que abandonó hacia mediodía tras ser puesto por videoconferencia a disposición del juez, ante quien se acogió a su derecho a no declarar, al igual que previamente se había negado a someterse a la prueba de alcoholemia. Después fue puesto en libertad provisional con cargos. Pastor fue detenido cuando circulaba por un carril bici e increpó a los agentes al grito de "soy el alcalde de Badalona" y "a mí no me podéis hacer esto". Su renuncia obliga a abrir de nuevo negociaciones entre el PSC y otros partidos para aislar al grupo popular, que lidera Xavier García Albiol, ganador en minoría de las elecciones.